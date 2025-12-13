Irene Villa clausura el certamen literario San Juan de la Cruz en San Fernando: "Esas noches oscuras del alma hay que pasarlas"

De las noches oscuras del alma se sale. Irene Villa lanzó el mensaje en esa velada sanjuanista de velitas encendidas, penumbras que elevan el alma, emotivos versos, sentidas canciones y sinceros homenajes que el colegio Liceo Sagrado Corazón de San Fernando organiza cada año para clausurar y hacer entrega de los premios del certamen literario que lleva el nombre del carmelita patrón de los poetas: el San Juan de la Cruz, que este año cumplía además 35 años.

Aquella niña de 12 años que en los 90 se convirtió sin quererlo en todo un símbolo al ser víctima de uno de los más brutales atentados de ETA -hoy periodista, psicóloga, deportista...- vino a La Isla con un testimonio lleno de vitalidad y entusiasmo, que hablaba de la necesidad de soltar lastre y dejar de atrás todo aquello que nos impide ser felices, de aceptar lo que no podemos cambiar, de sanar heridas para seguir adelante, de perdón, de vivir en paz y, sobre todo, de no perder nunca ese brillo en la mirada que nos anima a seguir adelante. Es decir, las ganas de vivir. "El dolor es inevitable, esas noches oscuras del alma hay que pasarlas. De eso no nos libra nadie. Pero sufrir es totalmente inútil y no nos aporta nada", dijo la invitada de honor a este acto.

Clausura del certamen literario San Juan de la Cruz en San Fernando / J.A.S.B. (Ayuntamiento San Fernando)

Y la clave de todo, apuntó, es la aceptación. Y no hay otra receta que trabajarse la felicidad: "Estamos obligados a ser felices y a hacer felices a los que están a alrededor", afirmó el viernes en el salón de actos del colegio isleño, donde la clausura del certamen se trasladó obligadamente desde el claustro de la iglesia conventual por la lluvia.

Precisamente, recordó Villa, es en medio de esas noches oscuras del alma es cuando uno más busca la luz. Y la luz llega. Su testimonio en primera persona fue el mejor ejemplo de todo eso que vino a contar y revistió de una irrebatible autenticidad ese relato con el que nos fuimos a casa tras la clausura de este certamen literario escolar que es santo y seña del Liceo. Las sangrientas imágenes y vídeos del brutal atentado que sufrió en 1991 sacudieron al auditorio. A los más mayores nos volvieron a hacer presentes aquellos años de plomo en los que esas noticias de los atentados de ETA y tantas muertes se convirtieron en algo habitual en los telediarios: todos los días nos levantábamos con ellas. A los chavales presentes en el auditorio, hay que reconocer que les impactó su enorme dureza. Ya lo dijo Irene Villa: "No entiendo cómo esto no se recuerda, esos 50 años de terrorismo. Los chavales hoy no tienen ni idea de qué es ETA", afirmó la invitada. Pero la conferenciante no se quedó ahí, ni mucho menos. Ni en el relato que ofreció en la clausura del certamen ni tampoco en su vida. Y ese fue el mensaje.

Claro que Irene Villa también habló de la educación, del exceso de pantallas al que nos aboca estos tiempos digitales y del enorme impacto que tienen entre los más jóvenes, de la literatura, del efecto sanador de la escritura...

Pero la velada sanjuanista del Liceo, hábilmente conducida por el profesor Juan José Castiñeiras Bustillo, compartió esta vez el protagonismo de la conferenciante y de los alumnos con el profesor Jesús García -'don Jesús', el que desde sus inicios ha sido el alma mater de este certamen literario- que, próxima ya a su jubiliación, recibió un homenaje que rezumaba cariño por los cuatro costados por parte de la comunidad educativa. Hasta los alumnos premiados en años anteriores hicieron acto de presencia para fundirse en un abrazo con el veterano docente de lengua y literatura. Entre ellos estuvo también Cayetano Fernández, que le regaló una canción que se convirtió en otro de esos momentazos del acto.

De izquierda a derecha, el concejal Jesús López; el director del Liceo, el carmelita David María Alarcón; e Irene Villa / J.A.S.B. (Ayuntamiento San Fernando)

La clausura del certamen, que además arrancó con el habitual recital poético musical de los alumnos, finalizó con la entrega de premios. Alas que arden, de Manuel Domínguez Gento, alumno de 2º de Bachillerato del propio Liceo, se llevó el mayor galardón: el Premio de Honor que se concede al mejor trabajo de todos los presentados, más de un centenar.

Los premios, uno a uno

Categoría A, para alumnos de 1º, 2º y 3º ESO

Prosa:

Accésit: Libre estando cautivo, de José Junquera Ramírez, alumno de 3º de ESO del Colegio Liceo Sagrado Corazón

2º Premio: Nox, de Carmen Vaca Gené, alumna de 3º ESO del Colegio Liceo Sagrado Corazón

1º Premio: El susurro del laberinto, de Ana Cano Gallego, alumna de 2º ESO del Colegio Liceo Sagrado Corazón

Poesía:

Accésit: Entre barrotes y silencios, de Carla Foncubierta Charlo, alumna de 3º de ESO del Colegio Liceo Sagrado Corazón

2º Premio: El rincón de la oscuridad, de Iván Bolaño Duarte, alumno de 1º de ESO del Colegio Liceo Sagrado Corazón

1º Premio: La vida contigo espero, de Ainhoa Álvarez Rodríguez, alumna de 2º de ESO del Colegio Liceo Sagrado Corazón

Categoría B, para alumnos de 4º de ESO, 1º y 2º, Bachillerato, Ciclos Formativos y Centros de Adultos

Prosa:

2º Accésit: La búsqueda de luz de José Guzmán Parody, alumno de 4º de ESO del Colegio Providencia Sagrado Corazón de la Línea de la Concepción

Accésit: Amada en el amado, de Marta Rodríguez Corbacho, alumna de 2º de Bachillerato del Colegio Liceo Sagrado Corazón

2º Premio: El pozo de los deseos, de Miguel Sánchez Fernández, alumno de 4º de ESO del Colegio Liceo Sagrado Corazón

1º Premio: La noche más oscura, de Ana Valverde Romero, alumna de 4º de ESO del Colegio Liceo Sagrado Corazón

Poesía:

Accésit: La noche estrellada del alma, de Victoria Tinoco Martín, alumna de 1º de Bachillerato del Colegio Liceo Sagrado Corazón

2º Premio: Pasión, de María Rivera Fernández de la Puente, alumna de 2º de Bachillerato del Colegio Liceo Sagrado Corazón

1º Premio: Muerte, de Pablo Rivera Fernández de la Puente, alumno de 4º de ESO del Colegio Liceo Sagrado Corazón

Categoría C, para alumnos de ESO y Bachillerato de los otros cuatro centros de OCD de España

Prosa:

Accésit: El hombre que buscaba la luz en la noche, de Gerónimo de Dios Arenillas, alumno de 4º de ESO del Colegio Juan de la Cruz , de León

1º Premio: Querida Teresa, de Regina González Boleda, alumna de 1º de Bachillerato del Colegio El Carmelo de Amorebieta

Poesía:

Accésit: Tras las huellas del Carmelo, de Ana Muñoz Ramos, alumna de 4º de ESO del Colegio Virgen del Carmen de Córdoba

1º premio: Oda a San Juan de la Cruz, de Raquel Álvarez Fernández, alumna de 1º de ESO del Colegio San Juan de la Cruz de León

Premio de Honor: