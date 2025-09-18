Las invitaciones para el encuentro con Serrat en San Fernando: cuándo y cómo reservarlas

La entrega al cantautor Joan Manuel Serrat del XIV Premio Cortes de la Real Isla de León en el Real Teatro de Las Cortes es, sin duda, el principal reclamo del próximo 24 de Septiembre. Recientemente, durante la presentación del programa de actividades del festejo, la alcaldesa, Patricia Cavada, anunciaba que el artista sumaba una nueva cita en la agenda de su visita a San Fernando. Se trata de un encuentro abierto a la ciudadanía que tendrá como escenario la sala de mayor tamaño de los Cines Cinemax del Centro de Ocio San Fernando Plaza, cuyo aforo supera las 400 butacas.

Este evento comenzará a las 20.00 horas del 23 de septiembre y durante el mismo el cantautor conversará con su biógrafo, el escritor Luis García Gil.

Durante la tarde de este jueves el Ayuntamiento ha comunicado a través de las redes sociales municipales que las invitaciones gratuitas para acceder a este encuentro con Serrat estarán disponibles a partir de las 11.00 horas del viernes 19 en la web del Real Teatro de Las Cortes: www.teatrodelascortes.sacatuentrada.es

Las reservas de las butacas se guardarán hasta las 19.30 horas del 23 de septiembre, por lo que el acceso a la sala deberá hacerse hasta esa hora. Si no se retiran en ese plazo la organización podrá hacer uso de esos asientos. Sólo se podrán reservar dos butacas por persona. Desde el Ayuntamiento había que hacer un esfuerzo extraordinario para optimizar la visita del artista a la ciudad, que ha causado gran expectación, y para que disfrutasen de él cuantos más isleños e isleñas mejor.