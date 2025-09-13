El incendio de unos contenedores en el entorno de San Ignacio causa daños en fachadas de viviendas y en un coche en San Fernando

La madrugada de este sábado, en torno a las cuatro de la mañana, se produjo un incencio en la confluencia de las calles San Ignacio y San Francisco de Borja que dio un buen susto a numerosos vecinos, aunque afortunadamente sólo hubo que lamentar una serie de daños materiales. Varios contendores de residuos orgánicos y de vidrio, situados a la altura del número 1 de San Francisco de Borja, aparecieron ardiendo entre llamas altas y humo negro y causando fuertes explosiones que alertaron a los habitantes de la zona. También presentaba llamas en su parte delantera un vehículo allí aparcado. La Policía Local no tardó en acudir al lugar de los hechos.

Como medida preventiva se desalojó de personas el bloque 1 de San Francisco de Borja y se solició de manera urgente la presencia de efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos para llevasen a cabo las tareas de extinción. Mientras tanto, se hizo uso de una docena de extintores facilitados por los vecinos de la zona, se procede a sofocar el incendio de manera provisional. Al poco llegaron los bomberos con dos vehículos y extinguieron las llamas en su totalidad, quedando la zona asegurada y la calzada limpia de restos.

Efectivos de la Policía Local realizaron labores de extinción hasta la llegada de los bomberos. / D.C.

Tras una primera valoración de los daños, se observa como los bloques 11 y 13 de San Ignacio, ubicados frente al lugar donde se había producido el fuego, presentan las persanas derretidas en las ventanas de algunas viviendas y el bloque 1 de San Francisco de Borja presenta daños en la fachada, habiéndose desprendido parte de la misma, la que tenía impregnada humo negro. En cuanto al vehículo , en el momento en el que se estaba produciendo el fuego fue desplazado por la grua para evitar daños mayores, aunque presenta daños en su parte delantera. Se localizó al propietario del coche y se infomó a los vecinos del procedimiento a seguir para la reclamación de cualquier daño sufrido en sus viviendas.