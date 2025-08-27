Extinguido el incendio de un vehículo en la calle Santo Entierro de San Fernando

La rápida actuación de la Policía Local y el Consorcio de Bomberos permitió durante la pasada madrugada extinguir a tiempo el incendio originado en un coche blanco, modelo Renault Megane, estacionado en la calle Santo Entierro. El vehiculo tenía la ventana del copiloto rota y presentaba daños en su interior y restos de los cristales rotos. Todo apunta a que se trata de un incendio intencionado.

La colaboración ciudadana y la llamada telefónica de la persona que alertó del suceso, que tuvo lugar en torno a las cuatro de la madrugada, fueron determinantes para la rápida intervención que evitó que el fuego se propagase y afectara a los vehículos próximos con graves consecuencias. No ha habido que lamentar daños personales.