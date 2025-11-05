Inaugurada en el centro de congresos de San Fernando la exposición de fotografía 'Cuatro elementos'

El pasado lunes 3 se celebró en el centro de congresos Cortes de la Real Isla de León la inauguración de la exposición fotográfica Cuatro Elementos, organizada por la Asociación Amigos Fotógrafos (AAF). El acto contó con la participación del concejal Jesús López y fue presentado por el presidente de la asociación, José María Cantero, ante la presencia de miembros de la entidad. La muestra, compuesta por 28 obras realizadas por 19 fotógrafos, ofrece una mirada artística a la naturaleza inspirada en los cuatro elementos clásicos: agua, aire, fuego y tierra.

Durante el evento, la asociación rindió un emotivo homenaje a José Antonio Parreño Hernández, quien fuera secretario de la entidad y falleció recientemente. Además, se hizo entrega del primer premio de fotografía 'José Parreño', creado para honrar su memoria y su legado en el ámbito fotográfico a una fotografía de César Álvarez. La exposición permanecerá abierta al público en la sala del Centro de Congresos hasta el 14 de noviembre, en el horario habitual del recinto: de lunes a viernes, de 11.00 a 13.30 horas y de 18.00 a 21.00 horas.