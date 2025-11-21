Las imágenes de la jura de bandera en la Escuela de Suboficiales de la Armada en San Fernando

La promoción más numerosa que en los últimos años ha pasado por la Escuela de Suboficiales de la Armada (Esubo) -en San Fernando- ha jurado bandera este viernes en un solemne acto que ha presidido el Almirante Jefe de Personal de la Armada, Alfonso Delgado Moreno. Concretamente se trata de 336 alumnos aspirantes de 1º que pertenecen a la 89ª promoción del llamado CAES, el Curso de Acceso a las Escalas de Suboficiales de la Armada.