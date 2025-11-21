336 alumnos juran de bandera en la Escuela de Suboficiales de la Armada en San Fernando

Una de las alumnas jura bandera en la Escuela de Suboficiales de la Armada, en San Fernando

La promoción más numerosa que en los últimos años ha pasado por la Escuela de Suboficiales de la Armada (Esubo) -en San Fernando- ha jurado bandera este viernes en un solemne acto que ha presidido el Almirante Jefe de Personal de la Armada, Alfonso Delgado Moreno.

Concretamente se trata de 336 alumnos aspirantes de 1º que pertenecen a la 89ª promoción del llamado CAES, el Curso de Acceso a las Escalas de Suboficiales de la Armada.

De ellos, hasta 269 pertenecían ya a las Fuerzas Armadas, habiendo accedido al curso por promoción interna, por lo que en este acto castrense han procedido a renovar su juramento a la bandera. El resto, hasta 67 alumnos, ingresaron por acceso directo.

Igualmente, de los componentes de la 89ª promoción de la Esubo, 281 son caballeros alumnos y 55 damas alumnas.

Al acto han asistido relevantes autoridades civiles y militares, así como los familiares de los alumnos que han prestado juramento a la bandera. También han participado en el acto los 30 alumnos pertenecientes al Curso de Acceso a Suboficiales del Cuerpo de Músicas Militares, que igualmente se forman en esta escuela.

La enseñanza militar proporciona la formación requerida para el ejercicio profesional en los diferentes cuerpos, escalas y especialidades, con objeto de atender las necesidades derivadas de la organización y preparación de las unidades y de su empleo en las operaciones.

Por la Escuela de Suboficiales de la Armada pasan mas de 1.000 alumnos al año. Su misión principal como centro docente es proporcionar la formación militar al personal que ingresa en la escala de suboficiales de la Armada.

Los alumnos iniciaron su formación en el mes de agosto y permanecerán en esta Escuela hasta el próximo día 19 del mes de diciembre. Tras este periodo fundamental se trasladarán a las diferentes escuelas de especialidades, para continuar con el plan de estudios. En su tercer y último año volverán a la Esubo -en San Fernando- para recibir la formación final antes de incorporarse a la Escala de Suboficiales con el empleo de sargento.