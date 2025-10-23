La Armada construirá un nuevo cuartel de alumnos en la Escuela de Suboficiales de San Fernando

Escuela de Suboficiales de la Armada, en una imagen de archivo

La Armada española construirá un nuevo cuartel para alojamiento de los alumnos en las dependencias de la Escuela de Suboficiales de la Armada (ESUBO), en San Fernando. La Jefatura de Apoyo Logístico ha licitado ya la redacción del proyecto por 378.928,44 euros y un plazo de siete meses.

Las nuevas instalaciones vendrán a sustituir al acuartelamiento actual -el 'Almirante Diego Brochero'- que ha quedado obsoleto por su antigüedad.

De hecho, en el expediente de contratación, la Armada justifica la construcción del nuevo cuartel apelando a "unas infraestructuras dignas en las que (los alumnos) desarrollen sus actividades en condiciones docentes favorables".

Pese a los reiterados esfuerzos de rehabilitación de este cuartel en los últimos años, "actualmente la Esubo sólo puede alojar a 276 alumnos y con estándares de habitabilidad y servicios que se consideran obsoletos", se apunta.

Del mismo modo, se alude al "aumento progresivo de alumnos" previsto para los próximos años, que hace recomendable abordar el proyecto para la construcción de unas nuevas instalaciones "que doten a la Escuela de Suboficiales de infraestructuras modernas y adaptadas a los nuevos estándares de enseñanza".

El proyecto contempla de esta forma la construcción de un cuartel de alumnos con capacidad para al menos 376 y con espacios para los mandos de brigada, servicios e instalaciones precisas para permitir sus actividades de estudio.

El edificio incluirá también espacios de sala de estar general, zona de cafetería (con posible configuración como cantina o vending) y biblioteca de alumnos. Igualmente, las dependencias sustituirán las actuales instalaciones dedicada a cocina, despensa, comedor de alumnos, comedor de dotación y cafetería-cantina

A la capacidad mínima de 376 plazas para alumnos, se añade también la propia dotación, formada por 130 personas entre oficiales, suboficiales y marinería, por lo que se dimensionará edificio para dar servicio a un total de 500 personas.

Del mismo modo, por otro lado, se habilitará un nuevo aulario en el edificio Carlos III -que forma parte del recinto- "modernizando y adaptando los espacios actuales para acoger 12 aulas y los servicios correspondientes que proporcione a la ESUBO una capacidad similar a la que actualmente proporciona el cuartel 'Almirante Diego Brochero'".