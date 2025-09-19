Hoy se presenta el cartel de la coronación de la Esperanza en San Fernando

La hermandad de la Expiración de San Fernando presentará este viernes 19 el cartel conmemorativo de la coronación canónica de su titular, María Santísima de la Esperanza, que está prevista para el próximo 25 de octubre en el Panteón de Marinos Ilustres.

Se trata de unos de los actos previos a este acontecimiento cofrade que vivirá la hermandad -y La Isla con ella- en unas pocas semanas. El acto tendrá lugar en la parroquia castrense de San Francisco al término de la misa diaria de las 19.30 horas (sobre las 20.00 horas, aproximadamente).

El cartel ha sido realizado por Juan Pablo Moreno Rodríguez, hermano de la hermandad, y será presentado por Juan José Castiñeiras Bustillo.

La Esperanza en rosario de antorchas: el preludio de una coronación en San Fernando / D.C.

Entre los prolegómenos de la coronación, la imagen de la Virgen de la Esperanza presidió la semana pasada un rosario de antorchas por las calles de la feligresía en el que estuvo arropada por los hermanos y fieles. Fue todo una anticipo de lo que está por venir.

En septiembre, la hermandad tiene todavía más actos programados con motivo de esta fecha histórica, entre ellos, la conferencia que el próximo 26 pronunciará el vicario parroquial de San Francisco, el padre Gonzalo Prados, que abordará El rito y la liturgia de la coronación canónica.