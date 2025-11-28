Los hosteleros de la calle Las Cortes de San Fernando: “Las restricciones de las terrazas son la puntilla para todo un sector”

Imagen de la calle Las Cortes, con las luces del alumbrado de Navidad ya colgadas.

Algunos de los hosteleros de las calles Las Cortes y Cervantes han expresado su preocupación ante las estrictas medidas anunciadas: “Estas restricciones con las terrazas van a suponer la puntilla para muchos negocios, que ya de por sí llegan muy justos al soportar una tremenda presión fiscal. Las nuevas limitaciones van a verse traducidas, sin duda, en destrucción de empleo, ya que al no tener que cubrir tantas horas será necesario reducir plantillas”.

Del mismo modo, estos profesionales aseguran que Las Cortes es el primer paso de unas limitaciones que terminarán llegando a otras zonas de la ciudad.

El anuncio de estas restricciones por parte del Consistorio, a escasas horas del encendido del alumbrado de Navidad, ha sacudido a unos hosteleros que recientemente habían mantenido reuniones con el gobierno local para la búsqueda de medidas que combatiesen la contaminación acústica. De hecho, el equipo de gobierno ya había recibido propuestas de los hosteleros y se encontraba valorando su viabilidad. Ahora, muchos de los afectados confiesan que el súbito anuncio de estas restricciones horarias les ha llevado a dudar sobre la utilidad de estas reuniones.

Hay que recordar que los hosteleros ya habían tomado la decisión de no celebrar zambombas en la zona de la calle Las Cortes en gesto de buena voluntad para con los vecinos y conocedores de que hay un proceso judicial abierto.

Representantes de los vecinos y su abogado, a la espera de ser atendidos en Urbanismo. / Antonio Zambonino

Los vecinos protestan ante Urbanismo

Este viernes, durante el Pleno, representantes de la Asociación de Vecinos Las Cortes-Centro, acompañados de su abogado, Borja Grandal, también se personaron en la Delegación de Desarrollo Urbano Sostenible con la intención de ser recibidos y el aviso de que no se iban a mover de allí hasta que no ocurriese.

Después del Pleno fueron atendidos por el la concejala de Administración Pública y Patrimonio Municipal, María Gómez, y el concejal de Planificación y Gestión Urbana, José Luis Cordero. Los vecinos y el letrado le hicieron entrega de una gruesa carpeta con las más de 200 denuncias presentadas y con las solicitudes de documentación realizadas.

Tras la visita el colectivo vecinal aseguró que no se le había justificado las razones por las que el Ayuntamiento no había dado respuesta alguna o aportado alguno de los documentos requeridos.