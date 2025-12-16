La hostelería de San Fernando, satisfecha con una Navidad en la que el tardeo gana peso

Una temporada navideña más, la llegada de los almuerzos y cenas de empresa y las quedadas de amigos y familiares están suponiendo un valioso balón de oxígeno para la hostelería isleña. En estas fechas, sobre todo conforme se acerca el fin de semana, lo habitual es encontrarse con restaurantes y bares con sus salones y terrazas repletos de comensales y es una misión casi imposible reservar mesa en según que local. El presidente de la Asociación Isleña de Hostelería y Turismo (Asihtur), Juan López, ha confirmado esta realidad. “Afortunadamente, es un período de trabajo intenso que se sigue traduciendo en semanas de duro trabajo y de aforos completos para los hosteleros de la ciudad”, indica el responsable de este colectivo.

López, que también es uno de los gerentes de Casa Miguel, aclara que el sector mantiene ciertas tendencias respecto al periodo navideño que se han ido acentuando tras la pandemia. De esta forma, el presidente de este colectivo explica que cada año empieza antes este período de almuerzos y cenas de empresa, celebrándose alguna ya en noviembre, y que, por lo tanto, también los comensales cierran sus reservas con mayor antelación, habiendo casos que incluso lo hacen a un año vista.

Lo que también se ha advertido es una clara preferencia de la clientela por los turnos de almuerzo en detrimento de los de cena. Lo cierto es que la gente va optando por disfrutar de una comida y luego alargar la sobremesa en un buen tardeo y unas copas. Uno de los gerentes de La Ceterilla del Zaporito, Ramón Morales, coincide en estas apreciaciones y detalla que “este año se están despachando muchos más almuerzos que cenas”.

Esta realidad tampoco ha escapado al radar del céntrico establecimiento La Gran Vía. Un local que, tradicionalmente, es punto de encuentro para muchos estas fechas. Allí la gente se suele tomar la primera de camino a su almuerzo o cena navideña. Su gerente, Antonio Alba, también detalla que en su terraza “se ha notado una mayor concentración de gente arreglada durante las horas de día que durante las de noche”, explica Alba.

Menos ocio nocturno

Esta tendencia ha provocado que el ocio nocturno vinculado a estas quedadas de empresa o de amigos y familiares se haya visto algo mermado. Esta situación también se ha visto reflejada en el entorno de la calle Las Cortes.

Varios hosteleros de esta zona aseguran que mientras que el tardeo que sigue a estos almuerzos sí se deja sentir en los bares de copas, poco afectan ya las cenas al funcionamiento de estos negocios.

Además, dichos hosteleros también subrayan cómo les ha perjudicado las recientes restricciones puestas en marcha por el Ayuntamiento en las terrazas del entorno de la calle Las Cortes.

El reciente decreto municipal recoge que las terrazas de la calle Las Cortes podrán abrir durante el periodo navideño de lunes a jueves, de 17.00 a 00.00 horas; viernes, sábados y vísperas de festivos, de 12.30 hasta las 01.30 horas; y domingos y festivos, de 12.30 a 00.00 horas.