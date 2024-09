El hospital de San Carlos no ha cumplido con las expectativas 10 años después de la cesión, según Marea Blanca

San Fernando/La plataforma en defensa de la sanidad pública Marea Blanca de San Fernando tiene que claro que el hospital de San Carlos no ha cumplido con las expectativas que se originaron cuando el centro sanitario pasó de las manos del Ministerio de Defensa a las del Servicio Andaluz de Salud, hace ahora exactamente 10 años. De hecho, este décimo aniversario se quiere utilizar como acicate para avivar las reivindicaciones después de un verano en el que San Carlos –sostienen– ha mostrado su peor cara a causa de los recortes, que afectan especialmente al personal médico.

“¿Acaso puede hablarse de un hospital con solo 33 camas abiertas”, apuntan desde el colectivo al subrayar que, aunque más del 90% del hospital isleño está acondicionado para prestar servicio a la ciudadanía, la Junta ha optado por no hacer uso de este recurso favoreciendo en su lugar conciertos con entidades privadas, lo que deja a San Carlos como un mero centro de especialidades o como un simple anexo en el que reubicar servicios que no disponen de espacio y no como un hospital de referencia.

Para Marea Blanca, la situación que se ha vivido este verano en el servicio de Urgencias, sin personal médico suficiente para cubrir los turnos, refrenda sus argumentos. "Las ambulancias tenían orden de trasladar directamente a los pacientes al Puerta del Mar", afirma el colectivo, que señala también el problema que ha supuesto la falta de internistas en la hospitalización a pesar de que solo se ha dejado una planta y media abierta.

El hospital de San Carlos –señalan desde la plataforma en defensa de la sanidad pública– "no importa para nada". De hecho, la cartera de servicios que se ofrece a la ciudadanía “es exactamente la misma que desde la Junta se planteaba allá por 2012 cuando se empezó a trabajar en una posible ampliación del concierto que tenía con Defensa”. Y aquello fue dos años antes de la transferencia, lo que –sostienen– pone de manifiesto que desde la Consejería de Salud nunca hubo intención alguna de hacer de San Carlos un hospital de verdad sino, simplemente, aplicar esa ampliación de los servicios concertados en su día.

Desde Marea Blanca se asegura además que la situación empeorará en los próximos meses ante las numerosas jubilaciones del personal del centro –en su mayoría, de la plantilla que traspasó Defensa– que se van a ir produciendo, vacantes –señala– que en el mejor de los casos van a ser sustituidas por eventuales “con contratos de tres meses”.

Desde la plataforma se apela en este aniversario al espíritu que impulsó a la ciudadanía a echarse a la calle hace 10 años en defensa del uso civil de San Carlos para reanudar las movilizaciones.

De hecho, para el día 1 de octubre, fecha en la que se materializó el traspaso del hospital a la Junta, se preparan ya algunos actos entre los que se incluye una exposición de fotos de aquellas protestas de hace 10 años en el centro de congresos.