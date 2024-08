Marea Blanca lleva hasta la playa de Camposoto sus protestas por el hospital de San Carlos

San Fernando/Marea Blanca trasladó en la tarde del sábado hasta la playa de Camposoto sus protestas contra los recortes que lastran al hospital de San Carlos –especialmente durante el verano– y que, según la plataforma en defensa de la sanidad pública, abocan al centro sanitario isleño a una situación insostenible que –vaticina–"irá a peor en septiembre".

El colectivo se concentró junto al acceso número 4 para demandar más recursos para el hospital isleño y para denunciar que se ha prescindido de una tercera parte de los facultativos de Urgencias y del 50% de enfermería, además de haberse reducido a 33 personas el tope de hospitalización.

"Ese tope no es coyuntural siquiera, viene determinado por la falta de contratación de médicos y de personal de todas las categorías, que conduce a sobrecarga y precariedad, que se manifiestan aún más en el periodo vacacional, ya que no se contrata ni mucho menos para poder cubrirlo. Las bajas tampoco se cubren. En consecuencia hay turnos que se han quedado descubiertos", afirmó Marea Blanca al dar lectura al manifiesto que acompañó sus reivindicaciones.

Ante la falta de personal -denuncia la plataforma- la solución pasa por trasladar tanto urgencias como hospitalizaciones al hospital Puerta del Mar en detrimento del centro isleño, que se queda sin recursos... y también sin pacientes.

Protesta de Marea Blanca en la playa de Camposoto / Marea Blanca San Fernando

"En San Carlos no hay cargos intermedios con capacidad de gestión con respecto a Cádiz, de hecho no están ni reconocidos como tales en sus tareas de supervisión. Lo que manden de Cádiz o Sevilla se aplica con nula interlocución. De seis plantas habilitadas solo dotan personal para disponer de una y media. ¿De donde parte esta involución en el crecimiento de San Carlos como hospital, que lo conduce a ser una caricatura de lo que debería ser?", insistieron en la concentración que se llevó a cabo en la playa isleña, coincidiendo con las actividades del See you sun.

"La precariedad a la que San Carlos se ve abocado, viene determinada por el recorte practicado por la Junta de Andalucía y por la insensibilidad en la gestión del hospital universitario Puerta del Mar hacia San Carlos y es consecuencia de optar por la privatización, en vez de fortalecer la sanidad pública", denunciaron en esta protesta con la que retoman sus movilizaciones.