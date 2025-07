Homenaje a Camarón en San Fernando, pero no del gusto de todos

La banda Califato 3/a derrochó carisma sobre el escenario de la mano de su líder, 'The Gardener'.

San Fernando/A veces hay que arriesgar, otra cosa es que la apuesta por no ir sobre seguro no salga del todo bien. Y eso es lo que pasó la noche del miércoles con el concierto que el Ayuntamiento ofreció en la plaza del Rey con motivo del 33 aniversario de la muerte de Camarón de La Isla. La propuesta del equipo de gobierno fue incomprendida y no cumplió las expectativas a pesar de su indudable calidad.

También es verdad que el año pasado se dejó el listón casi inalcanzable con un concierto en homenaje a Camarón que fue un tremendo éxito y abarrotó una plaza del Rey en la que no cabía un alfiler y cuyo público llegaba a la calle Real. Es cierto que aquel cartel reunía a artistas como Kiko Veneno, Tomasito o Muchachito Bombo Infierno, con un perfil mucho más adecuado para contentar a un público generalista y a los amantes del flamenco. Un perfil que no tienen La Tremendita y, mucho menos, Califato 3/4, un grupo que, si bien guarda un vínculo con el flamenco, su fusión de estilos es mucho más extrema y alejada de lo habitual. Tal vez estos artistas hubieran desentonado menos en el escenario del Bahía Sound.

El resultado fue que el miércoles la plaza lució, en el mejor de los momentos, a tres cuartos de su capacidad. lo suficiente para apañar una buena foto en la que se perciba muchedumbre si se cierra un poco el campo. Aquellos que se acercaron a disfrutar del momento pudieron moverse con comodidad y acercarse sin dificultad al escenario.

Los hosteleros de la plaza también relataban que, si bien la caja había mejorado considerablemente con respecto a la de cualquier día entre semana, se quedaba lejos de la del pasado año.

Tampoco ayuda la decisión del Ayuntamiento de mantener este homenaje en su día estricto, el 2 de julio, cuando lo adecuado habría sido moverlo al fin de semana para evitar un día laborable.

Los incondicionales de los artistas lo dieron todo, pero buena parte del público no fue magnánimo en sus reacciones, asegurando que “aquello no era flamenco” o que “no tenía nada que ver con Camarón” y siendo especialmente duros luego en sus comentarios a través de las redes sociales los más puristas.

Los incondicionales de los artistas arroparon a la banda hasta que concluyó el concierto. / Germán Mesa

Las actuaciones

Con más de una hora de retraso La Tremendita salió al escenario de la plaza del Rey, derrochando su talento y haciendo gala de un torrente de voz con el que presentó al público isleño su espectáculo Tremenda. La cantaora y música trianera protagonizó la parte más flamenca de la noche.

Y luego llegó el momento de Califato 3/4, una banda que aporta auténticos himnos a la generación millennial y que es de auténtica referencia a esa Generación del Mollete, la que sustenta el conocido como nuevo andalucismo. Este grupo siempre lleva por bandera la de Andalucía, omnipresente en el escenario, e insiste en sus letras en las reivindicaciones históricas de esta tierra y en las señas de identidad cultural de la misma. Y ahí no paran las reivindicaciones ni las banderas, porque la de Palestina siempre fue visible en su concierto.

Como no podía ser menos, el líder de la banda Manuel Chaparro, alias The Gardener, lo dio todo sobre el escenario, derrochando carisma y extravagancia ya fuera vistiendo una bata de boxeador o un sombrero cordobés con flecos y siempre acompañado por la voz flamenca de María José Luna.

Todo un espectáculo que pasó el flamenco por el tamiz de la música electrónica, el rap, el funk, el breakbit o los samples de música cofrade, cuyo máximo exponente es el archiconocido tema Crîtto de lâ nabahâ, que cuela entre sus ritmos parte de la marcha Eternidad, compuesta por el autor Sergio Larrinaga, de la banda Rosario de Cádiz y que se ha colado en casa de todos gracias al anuncio que una conocida marca de cerveza lanzó como parte de una campaña publicitaria.