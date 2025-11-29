Hidralia renueva su convenio con Autismo Cádiz y consolida su relación con la entidad

Hidralia, responsable del servicio de agua potable y alcantarillado en San Fernando, y la Asociación Autismo Cádiz han renovado el convenio de colaboración que suscriben anualmente, consolidando su relación y reforzando los vínculos que mantienen durante años.

En el acuerdo, que desde hace años suscriben ambas entidades, se centra en la mejora de la accesibilidad y en dar soporte a los servicios que ofrece Autismo Cádiz, sobre todo en un ámbito esencial como es el ocio y el tiempo libre, al facilitar los desplazamientos desde San Fernando hasta las distintas actividades que realizan externamente y a las distintas sedes que posee la organización en la provincia de Cádiz. Entre las diversas actividades que respalda este convenio están garantizar los desplazamientos a las Colonias de Verano que se desarrollan en albergues o campamentos. Allí, estas personas pueden disfrutar de un entorno natural que les ayuda a relajarse y salir de la rutina, al mismo tiempo que ofrece unos días de vacaciones a las familias.

También se encuentra el programa de Respiros Familiares, que se centra en las familias de personas mayores de 16 años con TEA, para disminuir su posible ansiedad y ofrecer distintas soluciones cuando se produce una situación imprevista (defunción, enfermedad, ingreso…) y puntualmente por acciones de ocio y actividades de otros miembros de la unidad familiar.

Además recoge una serie de iniciativas centradas en dar visibilidad a las personas con espectro autista para sensibilizar a la sociedad sobre los retos a los que se tienen que enfrentar junto a sus familias. El documento fue firmado en la sede de Hidralia en San Fernando, por parte del gerente, José Luis Trapero, y la presidenta de Autismo Cádiz, Carmen López Ginés.

Oficina adaptada

Hace años Hidralia dio un paso importante en la accesibilidad y atención al cliente en su oficina de San Fernando, adecuándose para tener una sede sin barreras cognitivas a través del concepto de accesibilidad universal. Así colocó claves visuales adaptadas, para facilitar el acceso y comprensión de personas con trastorno de espectro autista, con daño cerebral, discapacidad intelectual, con problemas de lenguaje, personas mayores, personas con desconocimiento del idioma o con problemas de alfabetización o lectura.

En este proceso de mejora continua, la empresa cuenta con el programa 'Contigo', una iniciativa impulsada por el grupo Veolia, al que pertenece Hidralia, centrada en garantizar que todos los clientes, sin excepción, puedan acceder a los servicios de la compañía y, sobre todo, asegurar una buena atención a las personas en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de identificar las barreras digitales, de comprensión, de accesibilidad o económicas. A ello hay que sumar su Plan Estratégico de Acción Social 24-26, una hoja de ruta transversal en toda la compañía, coordinada con otros interlocutores sociales, para conseguir convertirse en un agente de transformación social en aquellos municipios en los que opera, integrando en su actividad diaria acciones de innovación social, con proyectos ejecutables y evaluables.

Autismo Cádiz es una de las primeras asociaciones en Andalucía en atender al colectivo de personas con Trastornos del Espectro Autista (TEA) y sus familias desde 1979 gracias a una completa cartera de servicios que acompañan a la persona con TEA en todas las etapas de su vida y que van desde el servicio de diagnóstico, al de apoyo psicológico, educación o los servicios de hogares, por mencionar algunos. La asociación tiene por tanto un amplio abanico de servicios dirigidos a personas y familias de personas con autismo, ya sean menores o adultos, para que alcancen un estatus de ciudadanos de pleno derecho con una calidad de vida óptima a lo largo de toda su vida.