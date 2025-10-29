Halloween comienza a hacerse visible en el centro de San Fernando mientras permanece pendiente de las lluvias

Basta dar un paseo por el centro de la ciudad para comprobar como Halloween comienza a hacerse presente tímidamente en el centro de San Fernando. Es cierto que la lluvia y el viento han conllevado un retraso en las labores de montaje de los decorados de las propuestas que forman parte de la amplia programación municipal en torno a este festejo, pero también es verdad que se avanza en estas tareas en la medida de las posibilidades que ofrece una climatología cambiante.

De esta forma, este miércoles comenzaba a aparecer diversa señalética en puntos como la alameda Moreno de Guerra, que será escenario del museo viviente de los monstruos, y en la plaza de la Iglesia. En esta última se ha dotado además a sus árboles de llamativos ojos saltones y ya se ha instalado un siniestro columpio. Además, la calle Rosario ya muestra un photocall protagonizado por un gran ataúd. Por su parte, en el interior del antiguo cine Alameda progresan los trabajos para transformar este espacio en un cine del terror en el que unos acomodadores zombies guiarán una experiencia inmersiva en la que se proyectarán escenas terroríficas y cuya participación está recomendada para mayores de 12 años.

Dos operarios instalan un siniestro columpio em la plaza de la Iglesia. / Antonio Zambonino

En la plaza del Rey ya penden algunas momias de distintos postes, mientras que, una vez subido el atrio, aparecen en la entrada principal del Ayuntamiento grupos de gigantescos globos oculares que cuelgan del techo con sus correspondientes nervios ópticos ensangrentados.

Globos oculares, colgando del techo de la entrada al Ayuntamiento. / Antonio Zambonino

Por otro lado, llama la atención como avanza el montaje de atracciones mecánicas en el parque Almirante Laulhé, que albergará la iniciativa conocida como ‘Halloween Kids’ y que tendrá como protagonista una recreación del Hotel Transilvania. Este miércoles ya son visibles, entre otras, las estructuras de unos coches de choque, un tren de la bruja y diversos juegos de destreza. En el centro, ya totalmente montada, se levanta una olla tematizada con superhéroes de la Marvel. Además, en el paseo de la Virgen del Buen Fin se pueden ver banderolas y diversos elementos del que será el mercadillo de las brujas.

Algunas momias ya escoltan la plaza del Rey. / Antonio Zambonino

Si el tiempo lo permite, el jueves arrancará la programación de Halloween a las 18.00 horas con la inauguración de este mercadillo y la apertura de las atracciones mecánicas.

La Isla permanece pendiente del cielo y confiando en que la lluvia de tregua para disfrutar de un Halloween que el Ayuntamiento lleva años convirtiendo en una referencia turística provincial.