El gobierno exige a la Junta que afronte el salario mínimo de los planes de empleo

El Ayuntamiento recibió el pasado miércoles la resolución del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) con la que se aprueba la ejecución de los planes de empleo Joven (menores de 30 años), + 30 y para mayores de 45 años, lo que abre el plazo de dos meses para desarrollar el proceso de selección del personal y realizar las primeras contrataciones. Sin embargo, advierte el gobierno municipal, con el importe de algo más de 3 millones de euros de esta resolución no ha llegado la solución esperada para responder a la subida del salario mínimo interprofesional aprobada este año para los grupos de cotización más bajos. "La resolución no se ha adecuado a esta incidencia", se queja el concejal de Presidencia, Conrado Rodríguez.

Hace unas semanas el equipo de gobierno pedía celeridad al Gobierno andaluz para poder desarrollar estos planes. Recordaba entonces que su autorización estaba fechada el 8 de enero. Ahora, sin embargo, la resolución recibida no termina con la problemática que el Consistorio isleño había advertido a la Junta de Andalucía. De hecho, señala el también responsable de Desarrollo Económico, todos los ayuntamientos lo han hecho, también la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP). "En el pleno de febrero, con motivo de una moción que se presentó, se debatió este asunto", detalla.

El importe resuelto para hacer frente a las contrataciones no cubre la diferencia económica que supone la subida del salario mínimo. Con los 1.300 (que son los que afectan al Consistorio isleño) o 1.400 euros brutos que corresponden a estos grupos de cotización no se alcanzarían el sueldo mínimo de 900 euros. Esta falta de una respuesta "satisfactoria" por parte del Gobierno andaluz deja en una tesitura complicada el desarrollo de los contratos para los niveles mínimos.

Conrado Rodríguez: "Lo que plantean deja fuera de los planes de empleo a las personas de menos cualificación"

"Llamas a la Junta y depende de con quién hables dice una y otra cosa, pero la solución debe venir por escrito", se queja Rodríguez. Sin que sea una comunicación oficial, expone el edil socialista, se barajan varias opciones para solventar esta situación: que la diferencia la asuman los ayuntamientos, que no se hagan los contratos que están por debajo del salario mínimo interprofesional o que se permita la modificación de los grupos de cotización por cada uno de los puestos de trabajo, es decir "que elevemos los grupos de cotización". "Eso significará que precisamente las personas con una cualificación menor y que son las que tiene más problemas para acceder al mercado laboral se queden fuera de los planes de empleo, cuando estos surgen especialmente para ellos. No sé si es que la Junta pretende hacer un plan de empleo elitista, por llamarlo de alguna forma", critica.

Para el Ayuntamiento isleño afrontar esta diferencia salarial supondría un desembolso de unos 150.000 euros, según sus cálculos, cuando la convocatoria de estas subvenciones deja claro que no implica una aportación de fondos propios de los municipios. "No puede cambiar las reglas del juego ahora. Si cambia las condiciones puede que haya ayuntamientos que no participen por sus circunstancias y que no crearían expectativas entre sus vecinos", cuestiona Conrado Rodríguez.

Rodríguez crítica que no haya una solución definitiva cuando ya se ha recibido la resolución

Si se confirman estas alternativas, y mientras no se da una solución definitiva, la Junta, a juicio del concejal de Presidencia, incurre en una "dejación de funciones" porque "deja la responsabilidad a los ayuntamiento y eso es una falta de lealtad". Es una competencia de la Administración andaluza que debe asumir "este incremento justo para para los trabajadores", insiste. Hasta ahora la Junta había afrontado el 100% del coste de las contrataciones: tanto los salarios como los seguros sociales.

A partir de ahora el Consistorio tiene de plazo dos meses para dar inicio al primer contrato y las incorporaciones irán produciéndose de manera escalonada para prolongarse hasta un máximo de doce meses. "La mayoría de los contratos son de seis meses", matiza Conrado Rodríguez, que se queja de que "no es de recibo estar con esta falta de información".

La resolución definitiva recibida el miércoles confirma 1.149.000 euros para los 126 contratos del plan de Empleo Joven. Para las 78 personas que se incorporarán temporalmente al Ayuntamiento con el plan de Empleo +30 se reservan 675.000 euros. Hasta 1.064.400 euros se destina para el plan de empleo para mayores de 45 años, a través del que se contratará a 123 personas. A eso se suman 124.800 euros para seis técnicos de inserción. “Es imposible subir el salario reduciendo la jornada o los meses de trabajo, no lo permite el programa”, deja claro el concejal de Presidencia.