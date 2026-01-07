La Fundación Legado de las Cortes participará en el arriado de bandera del 'Elcano' con sus uniformes históricos
Las personas que deseen participar en el acto, que se celebrará este viernes a las 18.30 horas en el puerto de Cádiz, podrán solicitarlo a la entidad, que tiene hasta 70 uniformes disponibles
Los guardiamarinas se despedirán en San Fernando de la Patrona de la Armada antes de partir en el 'Elcano'
La Fundación Legado de las Cortes, conocida en San Fernando por su actividad divulgativa y sus recreaciones históricas, participará en el solemne arriado de bandera del buque-escuela Juan Sebastián de Elcano que se celebrará este viernes 9 a las 18.30 horas en el puerto de Cádiz y que formará parte de los actos previos a la partida de un nuevo crucero de instrucción de guardiamarinas de la Armada española.
El acto -ha precisado la entidad- se llevará a cabo con la colaboración de los Ayuntamientos de San Fernando y de Cádiz.
La Fundación Legado de las Cortes ha invitado a todo aquel que esté interesado en participar en este solemne arriado de bandera vistiendo uno de los 70 uniformes de su Escuela de Tambores -adultos y niños de 6 años en adelante- con los que habitualmente organiza recreaciones históricas vinculadas al desarrollo de las Cortes Generales extraordinarias de 1810 y la Constitución de 1812.
Para ello, los interesados pueden solicitarlo a través de la dirección de correo electrónico: fundacion.legadodelascortes@gmail.com.
La Fundación Legado de las Cortes es una entidad que se creó en torno a la conmemoración del Bicentenario de 2010 cuyo objetivo es "la promoción de los valores constitucionales, la Unión Europea y la Cultura de Defensa, mediante la organización de actividades vinculadas al patrimonio histórico y natural de la Bahía de Cádiz".
