La Fundación Legado Las Cortes, una pieza esencial del 24 de Septiembre en San Fernando: vuelven el Cañonazo y la Tamborrada

El desfile de la tamborrada infantil de Fundación Legado de Las Cortes, en las escalinatas del Ayuntamiento de San Fernando

El Ayuntamiento de San Fernando y la Fundación Legado de las Cortes han renovado un convenio de colaboración que permitirá reforzar y ampliar las actividades conmemorativas del 24 de Septiembre, fecha histórica en la que la ciudad se convierte en epicentro del recuerdo y homenaje a los valores constitucionales y democráticos.

Este acuerdo, rubricado por la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, y el presidente de la citada Fundación, Francisco León, tiene como objetivo dar mayor proyección a los actos y actividades culturales, históricas y divulgativas que organiza la entidad en torno a esta efeméride, facilitando su desarrollo y acercando aún más a la ciudadanía el legado de la Constitución de 1812.

Así entre el 15 y el 24 de septiembre se celebrá la XIX Recreación Histórica de la Defensa de la Real Isla de León contra el asedio impuesto por el ejército napoleónico, la cual se compone de las varias actividades.

Del lunes 15 al martes 23, se desarrollará en los centros escolares de San Fernando la 'Escuela de Tambores', un campamento didáctico en el que los alumnos podrán conocer aspectos relacionados con la cartografía, los uniformes, el armamento y la música de la época. Estas actividades explicarán la defensa organizada en la Real Isla de León entre 1810 y 1812 frente al asedio napoleónico. La participación se gestionará por orden de solicitud a través del correo electrónico fundacion.legadodelascortes@gmail.com que ya está abierta.

El martes 23, de 18:00 a 19:30 horas, tendrá lugar una visita guiada al Baluarte del Puente Suazo. La actividad contará con la presencia de soldados ataviados con uniformes históricos, que ofrecerán explicaciones sobre el entorno histórico y natural de este enclave estratégico.

Firma del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de San Fernando y la Fundación Legado Las Cortes / Ayuntamiento San Fernando

Ese mismo día, martes 23, de 19:30 a 20:00 horas, en el Baluarte del Puente Suazo, se celebrará la ceremonia del Cañonazo de las Cortes. El acto incluirá el relato de hechos históricos, la exhibición de uniformes y armas, y la realización de tres salvas de artillería.

A continuación, de 20:00 a 20:30 horas, se celebrará la Tamborrada de Las Cortes, que partirá desde el Baluarte del Puente Suazo y recorrerá la Plaza de la Iglesia, las calles Rosario, 24 de Septiembre de 1810, Las Cortes, Plaza del Rey y Real, para finalizar nuevamente en la Plaza de la Iglesia. Esta actividad conmemora el 215 aniversario de la constitución, el 19 de noviembre de 1810, de la Escuela de Tambores de la Real Isla de León. Para esta recreación se dispondrán de 70 uniformes destinados a niños de entre 6 y 12 años y a sus familiares, que se asignarán por orden de solicitud al correo citado anteriormente.

El miércoles 24, de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas, en la Compañía de María, se podrá visitar una exposición didáctica que explicará la defensa establecida en la Real Isla de León entre 1810 y 1812, acercando a la ciudadanía este episodio fundamental de nuestra historia.

Cada 24 de Septiembre, San Fernando celebra el aniversario de la primera reunión de las Cortes Generales y Extraordinarias de 1810, una conmemoración que se ha convertido en una cita imprescindible para los isleños, que combina actos institucionales, actividades culturales, recreaciones históricas y programas educativos destinados a difundir los valores de libertad, igualdad y soberanía nacional que nacieron en La Isla.

Con la firma de este convenio, el Ayuntamiento de San Fernando y la Asociación Legado de las Cortes estrechan lazos de colaboración en torno a una fecha clave para la ciudad, reforzando la programación cultural y cívica y proyectando hacia el futuro un legado histórico que forma parte de la identidad colectiva isleña.