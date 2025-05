Francisco Ruiz Brenes 'Superpaco' recibe este viernes el título de Hijo Predilecto de San Fernando: "Estoy muy ilusionado, siempre he llevado por bandera a La Isla"

San Fernando/A sus 77 años de edad, Francisco Ruiz Brenes, más conocido por el eterno apodo futbolístico de Superpaco, recibirá este viernes en el Real Teatro de las Cortes a las 18.30 horas el título de Hijo Predilecto de San Fernando. La distinción supera los indiscutibles méritos deportivos que ha cosechado a lo largo de su trayectoria el mítico portero del Cádiz CF y de Sevilla FC y luego presidente del CD San Fernando para reconocer a la persona y para poner de manifiesto el inmenso cariño que en repetidas ocasiones ha demostrado tener a su ciudad natal. Y también, su generosidad y predisposición para colaborar con no pocos colectivos y entidades sociales a beneficio de numerosas causas... San Fernando reconoce así a los dos Superpacos, al que conoció la gloria en el terreno de juego haciendo soñar y llenando de orgullo a los isleños y al otro, menos conocido, ese hombre de profundas convicciones religiosas y cofrade sobre todo de los Afligidos y del Nazareno que siempre está para su Isla.

Pregunta.¿Usted se crió en el barrio del Cristo allá por los años 50?

Respuesta.Viví allí unos seis años, luego nos mudamos a otro sitio pasada la estación. Mi padre tenía dinero pero se quedó sin él. Tenía muchos patios de vecinos pero no era capaz de cobrar, vamos que la gente no pagaba... Eso sí, estuvo trabajando toda la vida hasta que se murió.

P.¿Queda algo de aquel niño?

R.Quedan muchos recuerdos de la niñez, cuando uno jugaba al fútbol con los amigos de la época en la plazoleta del Cristo Viejo... ¡Y teníamos que coger la pelota y salir corriendo cada vez que venía el guardia por el escándalo que formábamos porque estaban dando la misa en la iglesia! Claro, molestábamos... Normal.

P.¿Y ya entonces destacaba como portero?

R.Más o menos. A unos amigos y a mí nos llevaron a los juveniles del San Fernando. Ahí empecé a jugar. El equipo estaba en segunda pero descendió a tercera, entonces cuatro de nosotros fuimos a hacer una prueba con los juveniles del Sevilla a petición de Juan Arza, que entonces era su entrenador. Allí estuve hasta los 18 años, bueno con 16 me partí la tibia y el peroné y estuve un año entero sin jugar. Estuve también en el Alcalá de Guadaíra hasta que me llevaron para el Sevilla Atlético. Por entonces, hubo una vez, para un partido de la Copa del Rey con el Madrid, que me llamaron para jugar porque se había lesionado el portero titular, que era Rodri. Casi debuto pero al final no llegué a hacerlo porque a última hora llegó Bonilla, que era el otro portero. Pero yo estaba feliz porque me compraron un traje de alpaca que no veas para ir a la concentración... ¡Siempre me acordaré de eso! Luego me vendieron al Cádiz por 500.000 pesetas de la época...

P.Y ahí empezó todo por derecho...

R.El Cádiz fue el que me abrió las puertas... Le debo mucho al Cádiz. Ahí me hice como portero, estuve dos años y luego volví al Sevilla y ya desbanqué a Rodri de portero... Y luego volví al Cádiz en la temporada del 84. Tenía un año más en el Sevilla pero quería venirme ya, aquí tenía ya mis negocios y quería estar cerca..

P.¿Pero el verdadero Superpaco está dentro o fuera del terreno de juego?

R.Fuera del terreno de juego hay otra persona que intenta ser lo mejor posible, una persona que intenta ser buena y piadosa, como dice la Iglesia. Lo intenta, no sé si lo consigue, pero lo intenta...

P.Yo sé que no le gusta contarlo por aquello de que no sepa su mano derecha lo que hace la izquierda, pero es bien conocida su generosidad...

R.Pues igual que cualquier otro, como todo el mundo...

P.Desde luego, lo de Hijo Predilecto de San Fernando impone.

R.Es algo que no me esperaba, estoy contento y, desde luego. muy agradecido a la ciudad, al Ayuntamiento, a todos los que han dado su apoyo... Solo espero que Dios me dé la tranquilidad que me daba en la portería cuando salga a hablar al escenario del Teatro de las Cortes (se ríe). Como es natural, uno está muy ilusionado, quiero mucho a San Fernando, a mi ciudad. Nací aquí, me críe aquí, me casé aquí, he vivido aquí... Y he llevado por bandera a La Isla por todas partes.

P.Pero lleva también últimamente unos cuantos reconocimientos, entre ellos, la Cruz Fidélitas que concede la Iglesia castrense.

R.Para mí lo de la Cruz Fidélitas ha sido algo muy grande, porque me considero un hombre de fe, un católico practicante. La Iglesia es muy importante para mí. Así que fue muy especial.

P.Por cierto, que ha sido la cofradía de los Estudiantes la que empezó a mover esto del Hijo Predilecto. ¿Qué supone para usted el Señor de los Afligidos?

R.La verdad es que soy muy cofrade. Mire, he estado 20 años en Sevilla y nunca he visto la Semana Santa de allí. No por nada, que aquello es lo máximo... Pero yo desde niño me he criado viendo mis hermandades de aquí y es lo que me tira. El Señor de los Afligidos significa mucho para mí porque he salido desde niño en la hermandad. Y el Nazareno, siempre he sido muy devoto de Jesús Nazareno.

P.Imagino que a uno, cuando le llega un reconocimiento de estos como el de Hijo Predilecto, se acuerda sobre todo de la familia.

R.Me acuerdo mucho de mi madre, claro. Y de mi padre... También de mis suegros. Creo que se sentirían muy orgullosos.

P.Por cierto, ¿lo de Superpaco cuándo se lo pusieron?

R.Me lo pusieron en Sofía, en un partido, después de parar un penalti a la selección búlgara, que era un equipo buenísimo. Yo se lo pedí al Nazareno, le pedí parar aquel penalti. No lo hacía por mí, sino por España, de verdad. ¡Y lo paré! Bueno, lo paró Él, que es el que estaba conmigo allí en el poste... El Nazareno.