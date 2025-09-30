La Feria del Empleo de Cruz Roja reúne en San Fernando a 600 personas en busca de una oportunidad laboral y a 25 empresas

Cruz Roja ha celebrado este martes en San Fernando la sexta edición de su Feria del Empleo, una iniciativa que ha logrado reunir en el mismo foro a 25 empresas y a unas 600 personas a la búsqueda de una oportunidad laboral.

La entidad, como ha apuntado su presidenta en Cádiz, Carmen de Lara, celebra también este año el 25 aniversario de su plan de empleo, una iniciativa "que comenzó como un acompañamiento a personas que estaban en dificultad y que, gracias a las instituciones, a las empresas y a los empresarios sociales, ha logrado que 200 personas en San Fernando encontraran un puesto de trabajo".

El propósito de la Feria del Empleo que organiza Cruz Roja y que se desarrolla en las instalaciones municipales del centro de congresos Cortes de la Real Isla de León es "poder hablar de tú a tú a la empresa" en un espacio de oportunidad del que puedan salir con "una historia de esperanza" y confiando en su inserción laboral. Es parte del trabajo de Cruz Roja, ha explicado. Que las personas con dificultades para acceder a un puesto de trabajo "no se sientan solos en este duro camino que se hace eterno". "Estamos aquí para acompañarlos".

El acto de inauguración de la Feria del Empleo de Cruz Roja ha contado también con la presencia de la delegada del Gobierno andaluz en Cádiz, Mercedes Colombo, que ha reiterado el apoyo de la Junta de Andalucía a este tipo de iniciativas y ha recordado la estrategia del ejecutivo autonómico por el empleo. La Feria -ha afirmado- permite unir a esas empresas de la provincia de Cádiz a la búsqueda de talento "con esas personas que están en esa búsqueda activa de empleo".

"Es importante saber qué inquietudes tienen las empresas y también qué le podemos ofrecer", ha asegurado Colombo: "Tenemos talento, tenemos herramientas, a las empresas y también a las administraciones, por lo que hay que aprovechar al máximo".

Por su parte, la diputada de Cultura, Vanesa Beltrán, ha subrayado además que "la Feria aumenta de tamaño año tras año y cada vez tiene más aceptación y participación".

Igualmente, la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, ha aludido a la importancia de ofrecer "un proyecto de vida" a las personas que están en situación de vulnerabilidad, más allá de la ayuda puntual que desde la administración o desde determinadas entidades como Cruz Roja se pueda ofrecer.

El apoyo de las tres administraciones ha sido clave para esta iniciativa.

Intervención del acto Alex O'Dogherty en la Feria del Empleo de Cruz Roja que se ha celebrado en San Fernando / J.A.S.B. (Ayuntamiento San Fernando)

La Feria del Empleo de Cruz Roja que se desarrolla a lo largo de la jornada de este martes en La Isla cuenta con un programa en el que además de poder conocer y establecer contactos con las empresas, los asistentes han podido participar en actividades como la ponencia motivacional ofrecida por el actor y humorista Alex O’Dogherty.

Igualmente, la iniciativa ha contado con una mesa de diálogo con la participación de empresa de diversos sectores titulada Oportunidades y moderada por el catedrático de Emprendimiento de la UCA, José González, y un taller, Talentum, sobre Inteligencia Artificial.

La VI Feria de Empleo está cofinanciada por la Unión Europea, los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y la Diputación Provincial de Cádiz. Cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de San Fernando, Bahía Sur, Felipe Castellano Construcciones, Fundación La Caixa, Grupo Q y la UCA.