Fallece el empresario isleño Pepe Cuadrado

El empresario isleño Pepe Cuadrado ha fallecido este martes a la edad de 79 años. José Domingo Cuadrado Delabat trabajó durante décadas en el sector del mueble, sobre todo de cocina, y llegó a tener dos grandes establecimientos en San Fernando, uno en la avenida de la Marina y otro en la calle Real, que dieron trabajo a más de 30 empleados. Muebles Cuadrado amuebló las cocinas de cientos de familias isleñas y de la provincia. El fallecido siguió en activo hasta hace muy poco, cuando una dura enfermedad lo apartó de la vida empresarial.

Más allá de su faceta profesional, Cuadrado estuvo vinculado al Club Ciclista San Fernando y tuvo mucho que ver en que la empresa Rodel, de la que era gestor en Andalucía le patrocinase.

El fallecido también era, como apasionado de la música, miembro de la Coral Logar de la Puente de San Fernando y asiduo espectador de los espectáculos madrileños de zarzuela y ópera.

Este martes está siendo velado en el tanatorio de Fadricas, donde el miércoles a las 9.30 horas se ofrecerá un responso por su eterno descanso.