En marcha un trámite de expropiación a Defensa para el desarrollo residencial de las 900 viviendas de la Huerta de la Compañía en San Fernando

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de San Fernando ha dado luz verde a la expropiación de cuatro parcelas del Ministerio de Defensa en los suelos de la Huerta de la Compañía, en Camposoto, donde desde hace ya varios años se proyecta un potente desarrollo residencial con casi 900 viviendas.

El trámite, cuya aprobación inicial pasó por la sesión del pasado viernes, se acomete a petición del propio Ministerio y en base al proyecto presentado por la junta de compensación que promueve el desarrollo de estos suelos, que en parte lindan con las instalaciones del acuartelamiento de Camposoto.

La superficie objeto de expropiación no es de una gran extensión. Las cuatro parcelas suman 1.393,80 euros y el justiprecio se fija 37.172,65 euros.

El trámite queda ahora pendiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) para continuar su tramitación.

Lo interesante es que se trata además del primer paso relacionado con estos suelos que se da en un año, desde que en febrero de 2025 se aprobara la constitución de la citada junta de compensación. Dadas sus cifras, el desarrollo planteado en la Huerta de la Compañía se convierte en una de los actuaciones más relevantes en materia de vivienda privada que se acometen en el marco de la Bahía, de ahí el gran interés que suscita.

En la zona está prevista la construcción de 879 nuevas viviendas, de las que 279 serán de protección oficial, sobre una superficie de 175.808 metros cuadrados de suelo urbanizable sectorizado cuyo desarrollo se recoge ya en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

El plan parcial fue aprobado por el Pleno en enero de 2023 –acaban de cumplirse ya tres años– y su tramitación se completó al siguiente mes de junio. El proyecto de estatutos de las bases de actuación del sistema de compensación impulsado a instancias de las mercantiles Sociedad de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), Coral Homes SL, Gestión de Inmuebles Adquiridos SL (GIA) y Garaje Las Cortes SL, que son las que promueven el desarrollo residencial planteado para esta zona de Camposoto, se tramitó también a lo largo de ese mismo año.

Según el plan parcial planteado, en estos suelos se contemplan hasta cinco tipologías edificatorias diferentes para las viviendas planteadas que se reparten por todo el ámbito residencial y que van desde los unifamiliares tradicionales hasta la construcción de bloques de cuatro plantas (baja más 4). En total, los suelos lucrativos previstos en esta zona de Camposoto –desde las calles Doctor Pedro González de la Torre y Compañía de María hasta la carretera Batería de La Ardila y los terrenos de la Huerta de la Compañía propiamente dichos– ascienden a 65.949 metros cuadrados con una edificabilidad de 101.969 metros cuadrados.