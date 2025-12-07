Una explosión por un escape de gas da un buen susto a los vecinos de Buen Pastor en San Fernando

La tarde del domingo de este puente ha dado un inesperado susto a algunos vecinos de la isleña barriada de Buen Pastor. En torno a las cinco de la tarde tenía lugar en el número 96 de esta vía una explosión provocada por un escape de gas originado en la mala instalación de una bombona de butano. Afortunadamente, este suceso sólo ha causado heridas leves a una mujer de avanzada edad.

Efectivos tanto el Consorcio Provincial de Bomberos como de la Policía Local han dado cobertura a este incidente. A pesar de que el marco de la ventana de la cocina de la vivienda afectada ha quedado roto y desencajado y que también se han poducido daños en el interior del inmueble, los propios bomberos apuntaban en el lugar de los hechos que no hay que temer daños estructurales de la finca.