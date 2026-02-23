Expiración preside hoy el Vía Crucis de las Hermandades en San Fernando: horarios e itinerarios de los traslados y todos los datos

La imagen del Santísimo Cristo de la Expiración, titular de la hermandad del Silencio, se encargará de presidir este primer lunes de la Cuaresma el rezo del vía crucis que se llevará a cabo, como viene haciéndose desde 2014, en el interior de la Iglesia Mayor Parroquial a partir de las 20.00 horas.

Hace, precisamente, 30 años de la última vez que esta talla presidió el Vía Crucis del Consejo, en 1996. Así que sí, los hermanos de la Expiración encaran esta cita con denodado entusiasmo, sobre todo en la primera Cuaresma que afrontan tras la coronación canónica de su titular, María Santísima de la Esperanza.

Lo más llamativo del Vía Crucis, sin duda, será la insólita imagen que deparará el Cristo de la Expiración sobre la parihuela de la hermandad que estrenara para el rosario de antorchas previo a la coronación de su dolorosa, en la que procesionará en los traslados de ida y vuelta a la Iglesia Mayor, y a la que se han añadido los candelabros del paso de la Resurrección. Lo habitual hasta ahora -más allá de su salida procesional- era ver a esta antigua imagen portada sobre los hombros de sus hermanos en el rezo de las 14 estaciones del vía crucis que forma parte de esa agenda tradicional del Viernes de Dolores.

Los traslados

El traslado de ida a la Iglesia Mayor Parroquial dará comienzo a las 18.15 horas de este lunes 23 y el recorrido definitivo se dio a conocer este domingo tras añadir ciertas modificaciones a causa del tranvía. El cortejo discurrirá así por el siguiente itinerario tras salir de la parroquia de San Francisco: Real, Alameda Moreno de Guerra, General Valdés, Sánchez Cerquero, Real, San José, plaza de San José, Virgen de los Desamparados, Dolores, Benito Pérez Galdós y Callejón de Ntra. Sra. de la Soledad para acceder al interior de la Iglesia Mayor por el cancel lateral de la misma a las 19.45 horas.

La parihuela será portada por miembros de la asociación Jóvenes Cargadores Cofrades (JCC) y la hermandad contará en el camino con el acompañamiento del ensemble Jubilate Deo.

El traslado de vuelta a la castrense se llevará a cabo tras el rezo del vía crucis en el interior del templo, a las 21.00 horas. El recorrido será el siguiente tras salir de la Iglesia Mayor: Callejón de Ntra. Sra. de la Soledad, Pérez Galdós, San Nicolás, Real, San Diego de Alcalá, Cayetano del Toro, Cecilio Pujazón, Colegio Naval Sacramento, Almirante Faustino Ruiz y Real para entrar a continuación en la parroquia de San Francisco. En este caso, el titular de la hermandad estará acompañado por el coro San Juan de la Cruz.

Guiño franciscano

Dado el carácter y el origen franciscano de la hermandad de la Expiración, así como la celebración del Año Jubilar Franciscano proclamado por el Papa León XIV en el 800 aniversario del tránsito a los cielos de San Francisco de Asís, se ha decidido acompañar los textos que evocan la Pasión con meditaciones del Pobre de Asís y de Santa Clara.

Las vísperas

Las vísperas de Vía Crucis se han vivido intensamente en el seno de la hermandad de la Expiración. El pasado sábado 21 los miembros de los diferentes grupos jovenes de las hermandades visitaron la parroquia de San Francisco para conocer de primera mano la historia de esta imagen y de la hermandad así como los preparativos de este acto penitencial.

Además, este domingo la hermandad ha llevado a cabo el rezo del Sermón de las Siete Palabras, un acto que entraña un gran significado para la cofradía puesto que, desde su fundación y hasta finales de la década de los años 30 del pasado siglo, en la tarde del Viernes Santo los hermanos se reunían para rezar el Sermón de las tres horas agonía. El propósito es que el acto sirviera de preparación espiritual a los hermanos para este Vía Crucis que se quiere vivir de manera muy especial.