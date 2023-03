Estreno del corto ‘Cuesta arriba’ en San Fernando: un enorme viaje de emociones

Apenas 24 horas antes del estreno del corto Cuesta arriba su directora, Teresa Trasancos, se muestra tranquila. No hay nervios, algo que es una constante en su vida. "Eso juega siempre a mi favor, soy una persona bastante tranquila". En cambio los sustituye por "ilusión" y "emoción". La que se desborda en el Teatro de Las Cortes que abre sus puertas para la proyección y un posterior coloquio. Para la ocasión no faltan el protagonista de la película: Luis Mera, junto a Marta Gavilán, la coprotagonista.

El resto del elenco está con compromisos profesionales: Estefanía de los Santos tiene función de teatro en plena gira, Luis Miguel Seguí y Luna Fulgencio se encuentran grabando. Los tres participan en el coloquio que dirige Bruto Pomeroy, director de la Escuela de Cine de la Universidad de Cádiz y responsable de la Film Comission de Cádiz.

Los asistentes a la cita han podido descubrir el nuevo trabajo de Trasancos, un corto para visibilizar a las familias con niños con parálisis cerebral, "que era muy necesario por las pocas ayudas que reciben frente a los enormes gastos que enfrentan, por las barreras arquitectónicas que se encuentran por la calle diariamente o en sus casas porque no están adaptadas a las sillas, por la falta de información que la sociedad tiene de la parálisis cerebral. No saben si estas personas entienden o no, qué sienten, qué no".

Eso inspiró a la isleña a escribir el guion literario y técnico, y adaptarlo "cien por cien a Luis, para que él sin pronunciar una palabra dijera todo a cámara". Teresa no es ajena a la historia. Su familia es amiga de la de Luis Mena desde hace años. Crecieron juntos. Con él jugaba en el club La Salina. "Pedíamos permiso y nos llevábamos a Luis a jugar a lo que tocara ese día, a policías y ladrones, al pilla pilla, al escondite", cuenta.

Con este trabajo, la directora sigue una línea que le interesa de mostrar realidades que otras personas no saben que existe o saben que están ahí y no las quieren mirar. "Me gusta enseñársela, pero no me posiciono. Me causa bastante desconfianza las personas que ofrecen soluciones en películas a problemas o dramas sociales. Yo la muestra para que las personas se planteen cuestiones. Para eso está la cultura", defiende.

El rodaje de Cuesta arriba se desarrolló en San Fernando entre el 9 y el 16 de noviembre de 2020. "Fue un viaje de emociones enorme, pero precioso, una de las experiencias más bonitas de mi vida. Todos, técnicos y actores, teníamos claro que el personaje detrás y delante de cámara era Luis y nos centramos en que estuviera lo más cómodo posible. Él lo hizo fácil", cuenta. El protagonista entraba en set sonriendo, riendo, pero se metía rápido en el papel, siempre con ganas de trabajar y nunca con ganas de terminar.

Un gran actor

"Demostró ser un gran actor. Todas las emociones que necesitábamos de él nos la daba a la primera. Tuvo que llorar y lo hizo a la primera. Su madre real, su madre de ficción y yo lo vimos cómo lloraba en escena y estábamos cogidas de las manos, con un nudo en la garganta. Todo el mundo en silencio, los cámaras, los técnicos de sonido. Y cuando dije corten Luis se puso a reír. Los demás tuvimos que tomarnos cinco minutos de descanso por el sentimiento que teníamos en ese momento", desvela.

Para esta aventura Trasancos ha contado con la confianza de los productores, Álvaro Ariza y María Luisa Gutiérrez, que la arroparon durante el rodaje pero también en todo el proceso de postproducción e incluso pre producción. “Es el mejor regalo que me voy a llevar de esta peli”, apunta. "Más de 40 personas han intervenido en algún momento del proceso", estima.

El corto se seguirá moviendo por festivales internacionales. Hasta la fecha lleva 5 selecciones y dos premios. Se proyectará en la sección oficial del Andhara Film Festival 2023 de Pakistán, en la sección oficial del Empowering WOMXN 202 y en el Festimatge Festival de la Imagen de Calella.

Mientras, la isleña sigue trabajando y formándose. Teresa estudió el Bachillerato de Artes Escénicas en el instituto Jorge Juan y por la tarde acudía de oyente a la Escuela de Cine de la UCA tras ver Pomeroy un corto que había publicado en youtube. Entró de meritoria en el rodaje de Entre dos aguas para trabajar como ayudante de dirección de arte. Cursó un año en la Escuela de Cine de Madrid y en otra se sacó la especialidad de montaje en un año, "era lo que yo no aprendía rodando". A partir de ahí ha seguido de manera autodidacta: sigue estudiando una o dos horas al día, aunque esté grabando, aunque esté editando.

Así sigue su camino la niña que escribía cuentos y los dibujaba para verlo en imágenes, que ponía voz al cinexin, que al principio quería ser actriz, y descubrió cuando comenzó a grabar sus pelis con una cámara que le regalaron que eso era lo que quería: "Escribir la historia, prepararla para grabarla, ponerme tras la cámara y decidir qué hace cada personaje o elegir cómo tomar un plano, aprender el lenguaje del cine, el sonido, la música".