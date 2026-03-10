El espectáculo 'Luz y Verso' pasará por la plaza del Rey de San Fernando en mayo

La plaza del Rey de San Fernando será uno de los escenarios en los que podrá disfrutarse del espectáculo Luz y Verso que la Fundación Unicaja llevará por distintas localidades de Andalucía y Ciudad Real. Concretamente, en La Isla podrá disfrutarse del 8 al 17 de mayo.

Con el espectáculo Luz y Verso se intenta acercar al público el legado de grandes pintores españoles como Velázquez, Goya, Murillo y Sorolla, un viaje sensorial por más de cuatro siglos de historia del arte que combina pintura, poesía y música en directo dentro de un domo geodésico 360 que recorrerá. El proyecto tiene además un cariz solidario, ya que la recaudación íntegra de sus entradas -que tendrán un precio de cinco euros- se destinará a diferentes entidades sociales. Pueden adquirirse luzyverso.com.

El director general de la Fundación Unicaja, Sergio Corral, y la directora de División de Actividades, Comunicación e Imagen de la institución, Cristina Rico, presentaron ayer la iniciativa en el Centro Cultural Baños Árabes Palacio de Villardompardo de Jaén, la ciudad andaluza en la que se estrenará la propuesta.

Luz y Verso muestra el legado pictórico español a través de una experiencia contemporánea y accesible, creada para conectar con diferentes generaciones y acercarlo a todos los públicos. Dentro de un domo geodésico el espectador se sitúa en el centro de un recorrido inmersivo en el que conviven proyecciones de gran formato de veinte obras maestras del Museo Nacional del Prado, música en directo a cargo de un cuarteto de cuerda, poesía y una cuidada ambientación aromática. De esta forma, obras como Las Meninas de Velázquez, El Caballero de la mano en el pecho de El Greco o La Maja desnuda de Goya dialogan con versos de Lope de Vega, Cervantes, Machado o Lorca, y composiciones musicales actuales interpretadas en vivo, generando una experiencia que va más allá de un pase escénico convencional.

El domo tiene un auditorio con capacidad para 100 personas y una disposición interior diseñada para la contemplación total en gradas circulares. Luz y Verso permite al espectador acercarse a los detalles de las obras, observar los matices y profundizar en su vínculo con ellas. Todas han sido seleccionadas con el asesoramiento de un equipo de especialistas que han colaborado en el proyecto.

La visita comienza en la zona exterior del recinto, que sirve de introducción al universo de Luz y Verso con dos espacios: el taller del artista, una recreación del estudio de un pintor con obras animadas y cuestionarios creativos, y un stand en el que los visitantes pueden conseguir un retrato de época realizado con Inteligencia Artificial e inspirado en el estilo de los grandes maestros.