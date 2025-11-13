Un espectáculo infantil animará también el encendido del alumbrado de Navidad en San Fernando

La gala de inauguración del alumbrado navideño que el Ayuntamiento de San Fernando celebrará el próximo sábado 29 de noviembre en la plaza del Rey contará también con un espectáculo teatral de carácter infantil destinado a los pequeños de la casa.

Para ello, el Consistorio isleño ha recurrido a la actriz y directora isleña Estíbaliz Núñez -conocida por su versión teatral y flamenca de Las 13 rosas- que trabaja también con propuestas para los niños.

Concretamente, el espectáculo que acompañará el encendido del alumbrado navideño en La Isla se llama Las aventuras de Lizin y Shio. El contrato ya se ha adjudicado (3.146 euros).

La apuesta por convertir el encendido del alumbrado navideño en uno de los actos más sonados de las fiestas en San Fernando se mantiene también con la participación en la gala de la cantante Nia, que el Ayuntamiento anunció también la semana pasada y que -en línea con el formato de los últimos años- acompañará a la alcaldesa en la clásica cuenta atrás para darle al interruptor que encienden las luces. Posteriormente, la cantante canaria, ganadora de Operación Triunfo en su edición de 2020, ofrecerá tras este acto tan especial un concierto en la plaza del Rey con el que la ciudad dará oficialmente la bienvenida a la Navidad.

Entretanto, en las calles isleñas prosiguen los preparativos para la decoración navideña, que desde hace unos días se están llevando a cabo por parte de la empresa adjudicataria.

