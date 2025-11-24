Espectáculo flamenco en San Fernando para conmemorar los 600 años del pueblo gitano en España

La Asociación Cultural del Pueblo Gitano de San Fernando ofrecerá el próximo viernes 28, a partir de las 20.00 horas, un espectáculo flamenco en el Centro de Interpretación Camarón de La Isla enmarcado en su programa de actividades para conmemorar el 600 aniversario de la llegada del pueblo gitano a España. La junta directiva de este colectivo ha presentado este lunes dicho evento, cuyo acceso será libre y gratuito hasta completar aforo, en la sede de la Asociación de Vecinos Patrona del Mar.

Cartel anunciador del espectáculo. / D.C.

Este espectáculo reunirá sobre el escenario a un elenco de artistas flamencos que estará liderado al cante por Paco Manano, miembro de la Asociación Cultural del Pueblo Gitano de San Fernando. El cantaor estará a acompañado a la guitarra por Juanma Fernández y al baile por Ana María González. A las palmas estarán Luis de Pijote y Manuel de la Gabriela. La escritora, abogada y activista gitana Séfora Vargas actuará como conductora del espectáculo.