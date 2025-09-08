La Escuela de Fútbol Bahía CDSF 1940 comienza su 32ª temporada en San Fernando

Uno de los equipos de la Escuela de Fútbol Bahía, en San Fernando, durante la clausura de la anterior temporada

La Escuela de fútbol Bahía CDSF 1940 ha dado comienzo a su 32ª temporada.

Desde sus inicios en mayo de 1994 la Escuela ha estado siempre ligada al CD San Fernando formando parte de la estructura de cantera del primer equipo de la ciudad y, ahora, más unidos que nunca fomentando el sentimiento azulino con la nueva andadura del "club de toda la vida", el CD San Fernando 1940.

La Escuela tiene como objetivo que los niños y niñas aprendan y disfruten con el fútbol. Se enfoca el deporte como una actividad formativa en valores como la deportividad, el compañerismo, el respeto o el trabajo en equipo.

En la Escuela Bahía CDSF 1940, los niños de todos los niveles pueden participar y los alumnos se organizan por edades y niveles para favorecer su mejor progresión deportiva. "Todos los alumnos son igual de importantes y cada uno juega en la competición que mejor se adapta a su nivel", explica la entidad.

La Escuela Bahía CDSF 1940 cuenta actualmente con más de 40 equipos que participan en diferentes competiciones, como las ligas federadas provinciales, la liga de Escuelas de la Federación Andaluza y las Ligas Municipales, abarcando todas las categorías desde 4 años hasta juveniles.

Por otra parte, cabe destacar el auge de la Escuela Femenina donde todas las chicas aprenden y disfrutan desde la base. Además, la sección femenina también tiene su estructura federada propia formada por los equipos de categoría alevín, infantil, cadete y juvenil.

La información de la nueva temporada puede consultarse en la web de la entidad o a través del teléfono y número de WhatsApp 670 065 984.