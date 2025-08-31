El San Fernando 1940 da la primera alegría a los suyos

La historia se unió al nuevo CD San Fernando 1940, que se adjudicó la 18ª edición del Trofeo de La Sal donde, por primera vez en su historia estuvieron presentes los cuatro equipos séniors de la ciudad y donde indiscutiblemente el plato fuerte era el debut del nuevo equipo que encabeza Ramón Rodríguez 'Monchi', que congregó a cerca de dos mil espectadores en las gradas del Iberoamericano de Bahía Sur.

El Trofeo de la Sal fue histórico. Y lo fue porque por primera vez lo disputaron cuatro equipos de San Fernando. Y lo fue porque significó el primer encuentro de una nueva era en el fútbol isleño, con el nacimiento del CD San Fernando 1940, que disputó el primer encuentro de su historia ante el Pastora, que fue la víctima de su primera victoria, por cero a tres, y que anotó el primer gol que quedará en los anales a través de su delantero más mítico, Pedro Carrión, que se emocionó, y de qué manera, tras transformar el tanto.

El primer partido del Trofeo de la Sal lo disputaron el equipo que competirá en la categoría más alta esta campaña, el Bazán, junto al San Fernando Atlético que preside 'Noly'. Unos setecientos aficionados se dieron cita en las gradas del Iberoamericano de Bahía Sur para presenciar la primera de las dos eliminatorias que se disputaron.

Fue muy entretenido el choque, sobre todo en sus inicios, donde la igualdad imperó aunque el Bazán consiguió ponerse por delante en el marcador en el minuto 8 gracias a un tanto anotado por Raúl Díez. Persistió en el empeño de empatar el San Fernando Atlético que encontró la recompensa en el minuto 16 a través de Jaime, pero el Bazán dio muestras de su superioridad y en el 26 y el 39 consiguió Jesús Ochoa terminar con el partido al anotar dos goles seguidos.

La goleada se resolvió en el minuto 55 con un tanto de Javi Romero que clasificaba al equipo bazanero para la final del domingo. El partido tuvo tramos de dureza y fueron expulsados Mawi, Fonseca y Guerrero.

Poco a poco, las gradas del estadio ubicado en Bahía Sur fueron recibiendo a los aficionados del nuevo San Fernando que se dieron cita en las gradas. Finalmente fueron unos 1.800 los seguidores que poblaron los graderíos para asistir al primer partido del San Fernando de Monchi que, aunque no pudo estar presente en el encuentro, cedió su puesto a René Ramos, que vio el choque ante el Pastora en el palco junto a las autoridades.

Con un ambiente de fiesta se celebró el duelo entre el equipo azulino y el Pastora, sin duda alguna dos históricos del fútbol en la ciudad y el choque se decantó del lado del equipo de Jaime Bugatto. Mención especial tiene ese minuto 11 cuando el mítico Pedro Carrión, a sus 47 años, consiguió el primer tanto de la historia del club de La Isla, lo cual fue celebrado de manera especial por los aficionados azulinos.

Los de Bugatto fueron superiores a su rival y dominaron, tanto en la primera como en la segunda mitad, a su oponente, consiguiendo la victoria por el resultado final de tres goles a cero, merced a los tantos conseguidos por Olmedo, en el minuto 50 y por Dani Herrera en las postrimerías del choque.

La gran final

El equipo azulino se alzó con el triunfo en la gran final ante el Bazán, al que terminó goleando por cinco goles a uno, aunque este resultado se produjo en el segundo tercio del encuentro cuando los de Jaime Bugatto contrarrestaron el cero a uno que había conseguido Javi Romero en el minuto 19.

El partido resultó muy igualado, con un Bazán que dominó al San Fernando en muchas ocasiones en el encuentro, pero finalmente el conjunto azulino, en apenas dos minutos consiguió remontar el marcador adverso, primero en el 65’ a través de Trabazo y posteriormente en el 67 con un tanto de Dani Herrera.

A raíz del dos a uno todo cambió y el San Fernando 1940 fue un vendaval logrando tres goles más, el tres a uno de Trabazo que se convertía en bigoleador, el cuatro a uno a través del goleador Pedro Carrión y el cinco a uno definitivo lo anotaba en el 80 Vega.

Una vez finalizado el encuentro se procedió a la entrega del monumental candray que recogieron de manos de la alcaldesa, Patricia Cavada, y del concejal de Deportes, Antonio Rojas, los cuatro capitanes del equipo azulino: Pedro Carrión, Nano Cavilla, Juanje Torrejón y Dani Freire.

De la misma forma, el nuevo CD San Fernando 1940 quiso homenajear, de alguna, forma la ayuda que ha recibido de manos de la máxima mandataria de la ciudad y del concejal, y fue el presidente de honor, Dani Luna, y del directivo Pedro Ramírez los que entregaron a Patricia Cavada y a Antonio Rojas unas placas conmemorativas.