Un escudo (casi) insólito en San Fernando

En el presente artículo hablaremos de las armas del rey Amadeo de Saboya, Amadeo I –rey de España entre los años 1870 y 1873– que encontramos en San Fernando (Cádiz), en la Población Militar de San Carlos, junto al Panteón de Marinos Ilustres concretamente en el Edificio de Carlos III, construido a finales del siglo XVIII, en el reinado de Carlos IV (1788-1808).

En primer lugar preguntémonos ¿Quién era Amadeo de Saboya? ¿Cómo es posible que un príncipe italiano fuera Rey de España?

Amadeo de Saboya, nació en Turín el 30 de mayo de 1845, era hijo de Víctor Manuel II (unificador de Italia) y de María Adelaida de Austria. Su hermano mayor Humberto I fue rey de Italia entre 1878 y 1900 aunque paradójicamente fuera Amadeo, el hijo menor quien ciñera una corona regia antes que su hermano mayor.

Para entender la venida de Amadeo de Saboya a España hay que remontarse al derrocamiento de Isabel II (1833-1868) por la Revolución Gloriosa en septiembre de 1868. Recordemos como tras la batalla del Puente de Alcolea y el exilio de Isabel II en la Francia de Napoleón III, el Gobierno Provisional proclamó la Constitución de 1869 y estableció que España sería una Monarquía, motivo por el que se comenzaron a estudiar diversas candidaturas al trono español. Si bien las diversas ramas de los Borbones tenían sus partidarios (algunos proponían al Príncipe Alfonso hijo de Isabel II, el futuro Alfonso XII a partir de 1875) no debemos olvidar la negativa del General Prim a la derrocada dinastía de Borbón: “Los Borbones jamás, jamás, jamás”.

En esta situación estaba la candidatura al trono de Fernando Coburgo, padre del rey de Portugal Luis I (1861 -1889). Por otro lado la candidatura del duque de Montpensier, D. Antonio de Borbón-Orleans, casado con la hermana de Isabel II, la Infanta Luisa Fernanda de Borbón, fue rechazada también por Prim. Lo cierto es que Prim como máximo valedor de la candidatura italiana ofreció la corona a Amadeo de Saboya, duque de Aosta, segundo hijo de Víctor Manuel II, (rey de Cerdeña y posteriormente rey de Italia) y al alemán Lepopoldo Hohenzollern-Sigmaringen (bien vista por el canciller de Prusia Otto von Bismarck) oferta que fue rechazada por ambos. (Recordemos como por la difícil pronunciación del nombre y apellidos del candidato germánico, Leopoldo Hohenzollern-Sigmaringen era conocido por el pueblo con cierto sentido del humor como “Leopoldo Olé-Olé si me eligen”).

Entonces Prim ofreció la corona a otro italiano miembro también de la Casa de Saboya un sobrino del rey de Italia, el duque de Génova, D. Tomás de Saboya, candidatura que aunque fue aprobada por las Cortes fue rechazada finalmente por el propio duque de Génova.

En esta coyuntura recordemos como Prim ofreció la corona también al General Baldomero Espartero, Príncipe de Vergara y duque de la Victoria, que como es sabido rechazó el que fuera líder del Partido Progresista. Se volvió a insistir con el príncipe de Leopoldo Hohenzollern-Sigmaringen, que fue una de las causas de la guerra franco prusiana.

Antes estas dificultades de encontrar rey, el General Prim ofreció nuevamente la corona a Amadeo, duque de Aosta, quien puso como condición la aceptación de las principales potencias europeas.

Finalmente el 26 de noviembre de 1870) Amadeo de Saboya era elegido por 191 votos como rey (Amadeo I) y el 27 de diciembre salió hacia nuestro país desembarcando en el puerto de Cartagena. Desgraciadamente, ese mismo día el general Prim –su principal valedor– era víctima de un atentado en Madrid en la calle del Turco. Su muerte a causa de las heridas privaba a Amadeo de Saboya de su principal apoyo. Su reinado, hasta su abdicación y la proclamación de la I República en febrero de 1873, estuvo marcado por la inestabilidad. (Oposición alfonsina, crecimiento del republicanismo, III Guerra Carlista, insurrección de Cuba…etc…). Recordemos que durante su reinado un isleño, el General Serrano, fue Presidente del Consejo de Ministros en dos ocasiones entre el 4 de enero-24 de julio de 1871 y entre el 26 de mayo-13 de junio de 1872.

D. Faustino Menéndez Pidal de Navascués en su obra El escudo de España publicada en 2004 describe estas armas remitiéndonos a la Real Orden Circular de 23 de mayo de 1871. Destacar también el trabajo de Andoni Esparza Leibar titulado “El Escusón (y algunas reflexiones sobre la España eterna)” publicado en 2006 en la revista Emblemata (ERAE, XII 2006, p.245) que reproduce el escudo de España en la época de Amadeo I, con la cruz de los Saboya en el escusón.

Describamos estas armas que están en la fachada del edificio de Carlos III (en la actual Escuela de Suboficiales (ESUBO): 1º de gules, un castillo de oro aclarado de azur; 2º de plata, un león de púrpura armado y lampasado de gules y coronado de oro; 3º de oro, cuatro palos de gules; 4º de gules, unas cadenas de oro dispuestas en orla, cruz y sotuer con una esmeralda de sinople en el centro; el escusón de gules, una cruz de plata; entado bajado curvilíneo en punta: una granada de sinople, rajada de gules. Rodeado por el collar de la Orden del Toisón de Oro y al timbre corona real.

Recordemos que en 1870 hubo obras en esta parte de la Población Militar de San Carlos. Poco antes fue bendecido el Panteón de Marinos Ilustres (1-2 de mayo de 1870) y tenemos constancia que en el edificio de Carlos III (poco antes de acceder al trono Amadeo de Saboya) se hicieron reformas para instalar todas las oficinas del Departamento. Tras la realización de estas obras se habría colocado en la fachada del edificio –que hasta 1868 habría albergado el Colegio Naval– el escudo de este italiano que fue rey de España. Como puede verse la Cruz de plata (en campo de gules) del escusón sustituye a las tres lises (en campo de azur) de la dinastía de Borbón.

Esperamos con este artículo haber puesto de relieve la singularidad de este escudo de Amadeo de Saboya, que podemos contemplar en la Población Militar de San Carlos en San Fernando (Cádiz) –y en el Ayuntamiento de Lloret de Mar (Gerona)– cuya existencia hemos querido poner de relieve.