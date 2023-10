Un error en el concurso del Salymar: el hotel no se puede subastar al ser una propiedad del Ayuntamiento de San Fernando

El hotel Salymar no puede salir a subasta pública porque es una propiedad municipal, no de la mercantil Salymar Hoteles 22 SL que ha sido la responsable de la concesión en los últimos años y que ahora está inmersa en un concurso voluntario de acreedores por una deuda que supera los tres millones de euros.

El inmueble como tal, ha explicado desde el Ayuntamiento de San Fernando el delegado de Desarrollo Económico, Conrado Rodríguez, no puede ser objeto de la subasta, aunque sí la concesión administrativa otorgada en su día a la empresa por los años que resten hasta que expire el plazo de la misma.

Es decir, se puede subastar la gestión del inmueble hotelero pero no la propiedad, que es pública y municipal.

De hecho, así se pensaba que eran los términos de la subasta pública tramitada por el Juzgado de lo Mercantil número 4 de Madrid. No obstante, el Ayuntamiento isleño -que en este tiempo no ha podido tener acceso al expediente de dicha subasta- ha tenido conocimiento de que se ha notificado a la sala un error en este sentido, que en todo caso hubiese hecho inviable la subasta en el caso de que se hubiese adjudicado a algún inversor interesado ya que se refería a un inmueble que no es propiedad de la mercantil acreedora.

La subasta, en todo caso, concluyó en la jornada del lunes sin que se hubiese llegado a poner en práctica esta rectificación pero también sin que se hubiesen registrado pujas, lo que en parte se relaciona también por la existencia del error cometido en el expediente. Porque el Ayuntamiento de San Fernando tiene claro que este céntrico hotel no va a tener problemas y, simplemente, se asistirá a un relevo en la concesión.

En este sentido, el gobierno municipal confía en una repetición de la subasta pública una vez subsanado este error en el expediente.