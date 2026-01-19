Entregado el material y los recursos al aula específica del colegio Servando Camúñez tras la denuncia de uno de los padres en San Fernando

Educación ha entregado este lunes el material educativo y los recursos pedagógicos que el aula específica del colegio Servando Camúñez, en San Fernando, lleva esperando desde principios de curso y se necesitaba para completar la puesta en marcha este espacio adaptado para atender a los alumnos con necesidades educativas especiales, que empezó a funcionar en el pasado mes de septiembre.

La dotación de todo el material pedagógico, de hecho, había sido reclamada en reiteradas ocasiones por la familia de uno de los niños escolarizados en este aula, un menor de cinco años con autismo moderado, que precisa además de una camilla para cambios que también había sido solicitada y que, igualmente, se esperaba desde hace meses sin resultado.

Su padre, Cristian, tras presentar varias reclamaciones sin lograr que el material llegara, optó por denunciar públicamente la falta de recursos en el aula específica, que había llevado incluso a que las propias monitoras llevaran el material desde su casa para poder trabajar con los niños.

"A mi hijo tienen que cambiarlo en el suelo –en una colchoneta– porque no tienen una camilla", explicaba para dar cuenta de la situación en la que se encontraba el aula específica, a pesar de que tanto las monitoras de educación especial como la dirección del centro -reconocía- se esforzaban en paliar las carencias.

De hecho, después de haber tenido que firmar expresamente para la solicitar la camilla para cambios la respuesta que le llegó de la Junta era, literalmente "que no había en stock".

Tras la denuncia, publicada el pasado viernes, Educación informó al centro educativo isleño ese mismo día de que esta semana se haría entrega al fin del esperado material y del resto de recursos. Y este lunes -con una inusitada rapidez tras meses de reclamaciones sin contestar- se ha llevado a cabo la entrega definitivamente: tanto la camilla como el resto del material pedagógico se encuentran ya en el aula específica del Servando Camúñez.