Denuncian la falta de recursos y material en el aula específica del colegio Servando Camúñez en San Fernando: "Las propias monitoras lo llevan de su casa"

La puesta en marcha del aula específica del colegio Servando Camúñez a comienzos del presente curso escolar no estuvo acompañada de su correspondiente dotación de material educativo y de los recursos pedagógicos que necesita un espacio adaptado para atender a los alumnos con necesidades educativas especiales. Y el problema, según la denuncia realizada por una de las familias de los alumnos afectados, sigue sin resolverse pasados ya varios meses.

Cristian, padre un niño de cinco años con autismo moderado que está escolarizado en este centro educativo, ha presentado ya varias reclamaciones a Educación e, incluso, ha trasladado el problema a la coordinadora de educación especial. Todo el mundo –dice– le da razón y toma nota del problema... pero las semanas pasan, el curso avanza y las carencias persisten por mucho que las monitoras que trabajan con los niños y la dirección del colegio se esfuercen en paliar la situación. Cosa que hacen, reconoce.

Un aula específica de un colegio, en una imagen de archivo

"Si es que son las propias monitoras las que están llevando de su casa el material, lo ponen ellas para poder trabajar con los niños...", explica este padre para dar una idea del problema. Habla en parte de material pedagógico y didáctico, de terapia ocupacional, pero también de recursos propios para tener debidamente adaptada el aula: "A mi hijo tienen que cambiarlo en el suelo –en una colchoneta– porque no tienen una camilla". De hecho, la camilla en cuestión es algo que ha pedido con insistencia al ser una de las cosas que más necesita su hijo y la respuesta que le han dado, después de haber tenido que firmar expresamente para la solicitarla, es literalmente "que no hay stock".

"No basta con poner sillas y mesas en un aula específica, ni aquí se trabaja con lápices y gomas de borrar.Hacen falta otras cosas, los niños necesitan material adaptado a sus necesidades", señala mientras precisa también que estos recursos –habituales en un aula específica– no tienen tampoco un elevado coste, por lo que no se explica lo que ocurre.

A principios de curso, al tratarse del primer año del aula específica, pensaba que la solución era simplemente cuestión de tiempo, que la dotación de material se había retrasado por la burocracia, los trámites... Pero las semanas pasaban y el aula seguía sin contar con nada. Así que Cristian empezó a poner reclamaciones a Educación. "Hasta me llamaron de Sevilla, directamente desde la Consejería, para abordar la cuestión. Entonces pensé que la cosa estaba ya en vías de solución...", expone este padre. Pero al regreso de las vacaciones de Navidad –cuenta– todo sigue igual y sin viso alguno de que la situación vaya a cambiar en lo que queda de curso escolar. De ahí que haya optado por denunciar públicamente la situación.