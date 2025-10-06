La tercera edición de los encuentros de arqueología en San Fernando arrancará el día 30 y contará con siete conferencias

Una de las charlas del segundo ciclo de conferencias sobre arqueología que se celebró en San Fernando

San Fernando volverá a tener su Cita con la Arqueología. Los encuentros organizados por la Asociación Profesional del Patrimonio Histórico-Arqueológico de Cádiz (ASPHA) con la colaboración del Ayuntamiento de San Fernando volverán a las instalaciones municipales del centro de congresos con una conferencia mensual -que se celebrará sistemáticamente los jueves- en la que se abordarán distintas investigaciones, estudios, yacimientos... Y no solo de La Isla, ya que el objetivo de este foro no es "una arqueología localista" sino que el ciclo parte de una perspectiva mucho más amplia para brindar una visión también más abierta a la hora de abordar distintos temas.

La coordinadora de este ciclo de confrencias de ASPHA, Isabel Cáceres, acompañada de la concejala de Cultura, Pepa Pacheco, ha presentado este lunes en el Consistorio isleño la tercera edición de estos encuentros con la arqueología, cuyo propósito es "trascender el ámbito académico y acercar a la ciudadanía de San Fernando el conocimiento del patrimonio arqueológico de Cádiz y de toda Andalucía".

El ciclo, que arrancará el próximo 30 de octubre, contará con 7 conferencias en total. Los encuentros, que se celebrarán siempre a las 19.00 horas, terminarán en mayo.

La primera de las conferencias previstas estará a cargo de José Beltrán Fortes, catedrático de Historia del Arte y Arqueología de la Universidad de Sevilla, que hablará de La escultura romana en los antiguos territorios de Hispania y en el entorno de la desembocadura del río Guadalete.

El arqueólogo argentino Nicolás Lira San Martín, investigador de la Universidad de Cádiz, tomará el testigo de estos encuentros en la jornada del 27 de noviembre con Arqueología del barco de guerra, conflicto e innovación en época moderna.

La tercera de las ponencias previstas se llevará a cabo ya en enero de 2026 -el día 22- y correrá a cargo de Ángeles Medina Alcaide, arqueóloga e investigadora de la Universidad de Córdoba especializada en la Arqueología Prehistórica en Cuevas, que ofrecerá una conferencia titulada Sapiens, oscuridad e identidad.

Y la cuarta será Yolanda Costela Muñoz, doctora en Patrimonio Histórico-Arqueológico por la Universidad de Cádiz, seguirá el ciclo el 26 de febrero con la conferencia será Monumentos para la eternidad. El Megalitismo en la provincia de Cádiz.

Margarita Sánchez Romero, catedrática de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada, hablará también en estos encuentros de arqueologia sobre los Cuerpos de mujeres en la Prehistoria. Lo que nos cuentan. Será el 26 de marzo.

Por otro lado, Rafael Jiménez Camino Álvarez, arqueólogo municipal del Ayuntamiento de Algeciras, traerá hasta San Fernando su conferencia Moros en la costa, en la que hablará de las torres para la defensa del litoral. Está prevista para el 26 de abril.

Manuel Marín Reina, que es profesor de Historia y Arqueología de la Universidad de Granada, que hablará sobre el emblemático yacimiento de Orce en su conferencia El primer poblamiento humano en Europa, una mirada desde el sur.

La concejala de Cultura, Pepa Pacheco, ha revalidado la apuesta del Ayuntamiento de San Fernando por este ciclo de conferencias sobre arqueología que se lleva a cabo desde hace ya tres años en la ciudad y que -ha afirmado- "fomenta la conciencia patrimonial de la ciudadanía". "La gente cuando conoce su entorno aprende a valorarlo y a respetarlo más", ha apuntado la edil socialista.