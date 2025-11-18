Emotivo reencuentro de la promoción del 80 en el Liceo de San Fernando
Antiguos alumnos de la promoción de COU 1979/80 del colegio Liceo Sagrado Corazón, en San Fernando, se volvieron a reunir el pasado sábado en el centro educativo isleño para conmemorar su 45 aniversario en una emotiva jornada de reencuentro que estuvo -cómo no- plagada de recuerdos, vivencias y anécdotas.
Los actos dieron comienzo con la celebración de una íntima y emotiva eucaristía en el oratorio, tras la que recorrieron las instalaciones del que siempre será su colegio recordando aquellos años que pasaron en sus aulas y conviviendo como compañeros de clase.
Posteriormente, los ex alumnos acudieron a la iglesia del Carmen, donde hicieron una ofrenda a la Santísima Virgen del Carmen y finalizaron la visita con el canto de la Salve. La jornada continuó con un almuerzo de convivencia.
