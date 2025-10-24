Educación da por finalizados los trabajos en el colegio Cecilio Pujazón, en San Fernando: 130.000 euros para su puesta a punto

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha finalizado las obras de renovación de espacios educativos en el Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Cecilio Pujazón de San Fernando (Cádiz), que han supuesto una inversión de 131.964,39 euros.

Los trabajos han tenido como objetivo realizar las mejoras necesarias en las infraestructuras de cara al traslado del alumnado del CEIP Los Esteros, que desde el comienzo del curso 2025-2026 está escolarizado en este centro.

El CEIP Cecilio Pujazón, que anteriormente pertenecía al Ministerio de Defensa, consta de dos edificios situados en torno a un patio de juegos. El principal, de tres alturas, alberga el aulario, la zona de administración, el salón de actos y el comedor, mientras que en el segundo se ubica el gimnasio.

Las obras han consistido en la reparación de fisuras en las fachadas de ambos edificios; la resolución de humedades; intervenciones en los forjados del salón de actos y los aseos del comedor; la sustitución de alféizares y escalones rotos; la renovación del pavimiento en la zona de entrada al edificio principal; y la reforma de alicatados en la cocina y el comedor, espacios donde también se han instalado nuevas mosquiteras.

Esta actuación en el CEIP Cecilio Pujazón, de la que se beneficiarán los más de 150 niños que estudian en este centro, se enmarca en el Plan de Infraestructuras Educativas de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, que ejecuta la Agencia Pública Andaluza de Educación.