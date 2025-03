Eduardo Coto, pregonero de la Semana Santa de San Fernando 2025: "Mi Pregón le va a gustar más al cofrade que al capillita"

San Fernando/Dentro exactamente de siete días se subirá al atril del Teatro de las Cortes para dar la primera levantá de la Semana Santa de San Fernando y anunciar que esto está aquí ya. Hablamos con el pregonero en la casa de hermandad de su cofradía de Medinaceli, en la calle Amargura. Como la marcha que sonará justo antes de empiece a hablar en el escenario. Es lunes por la mañana pero da igual: allí reina una incesante actividad y un trajín que hace tangible esa cercanía, esa urgencia ante la ansiada salida procesional. Buscamos un sitio tranquilo donde charlar mientras a tan solo unos metros se afanan en la limpieza de enseres e insignias... No nos damos cuenta, pero el Pregón de la Semana Santa está también ahí...

Pregunta.Eduardo Coto aprendió lo que es la Semana Santa desde la cuna, eso está claro...

Respuesta.La verdad es que fui un niño privilegiado. Mi padre (Pepe Coto) era hermano mayor de Medinaceli cuando todavía era pequeñito, así que esa circunstancia me llevó a entrar desde corta edad en esos ambientes cofrades. Con 10 o 12 años iba ya por el almacén que la hermandad tenía en la calle General Valdés. Conocía a amigos de mi padre como Juan Meléndez, Ignacio Bustamante, Frigolet... Y quitando el paréntesis de los años que estuve estudiando fuera siempre he estado vinculado como ahora...

P.En primera línea...

R.Exactamente, podemos decirlo así. He sido 9 años hermano mayor de mi cofradía. Y sigo en la junta de gobierno. La actual hermana mayor, Mónica, me pidió que fuera vocal de cultos y formación. Luego pasé a coger la tesorería... Y ahora hay cabildo de nuevo y me han pedido que siga, así que estaremos otros cuatro años más.

P.Y en el cortejo de Medinaceli también desde chico, evidentemente. ¿Cuando fue la primera vez que salió?

R.Pues siendo un niño, muy, muy pequeño.Tengo fotos por ahí de monaguillo. Le hablo de esos años en los que Medinaceli salía el Domingo de Ramos, iba de negro y era una hermandad de señores muy mayores y muy serios... Yo salía de monaguillo pero no hacía el recorrido completo porque ya era muy tarde, así que mi madre me recogía a la mitad de camino y me llevaba para casa. Y después fui también el primer niño que salía de penitente, justo detrás del farol de guía. Ïbamos Toni Ortega y yo, que éramos los dos únicos niños que procesionaban.Todos los demás hermanos eran muy mayores. De esos años me acuerdo también, después de la recogida, cuando nos íbamos al almacén porque había alguna cosilla preparada para los cargadores... Y como era tan chico me decían: '¿Pero hijo mío, qué haces aquí a estas horas?'.

P.Hablamos de familias cofrades... De su padre, Pepe Coto, aunque toda su familia está vinculada con la Semana Santa y con Medinaceli... Es algo que se da aquí y en muchas otras hermandades también. Casi podría decirse que la cofradía no es ya solo una forma de vivir la fe o de vivir en la Iglesia sino incluso de vivir la vida.

R.Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. En todas las hermandades de San Fernando hay historias similares a la mía.Y muchas tienen su base en ciertos apellidos y familias. Pero pienso que eso es, al mismo tiempo, una garantía a la hora de mantener una línea y de continuar el proyecto que supone como tal una hermandad. Todas las hermandades pasan por altibajos a lo largo de su historia pero en aquellas en las que existe esa tradición, ese peso de determinadas familias, yo diría que son menos. Creo que es una ventaja, ¿no?

P.Bueno, si hablamos de Medinaceli, desde luego ha tenido en las últimas décadas una trayectoria espléndida, eso no se puede negar.

R.En los últimos 20 años ha dado un cambio importante en lo que se refiere a patrimonio: el nuevo paso del Cristo, la casa de hermandad... Como todos, pasamos años complicados con la pandemia. Fue entonces cuando empezamos a hacer una serie de cosas, como la oración todos los viernes con Jesús de Medinaceli, la urna con las peticiones... Para fomentar la devoción y también para hacer ver que la hermandad estaba ahí, que seguíamos ahí... Y bueno, son cosas que luego se han mantenido.

P.Después de hablar un poquito de Eduardo Coto, vamos con el Pregón, ¿cómo va a ser esa Semana Santa que nos va a anunciar el Domingo de Pasión en el Teatro de las Cortes?

R.Desde el primer momento, prácticamente desde que me llamó el presidente del Consejo para decirme que iba a ser el pregonero de 2025, he tenido muy claro que el hilo conductor tenía que ser la Pasión que se narra en en los Evangelios...

P.El guion ya está escrito, decía el día de la entrega de las pastas del Pregón.

R.Correcto. El guion está ahí, en los Evangelios. Y después tenemos también prácticamente todas las secuencias de la Pasión en nuestras hermandades. Yo no soy un exaltador de decir muchos piropos, con lo cual pienso que mi Pregón le va a gustar más al cofrade que al capillita. Intentaré que le guste a todos, evidentemente, pero creo que a quien más le va a gustar es al cofrade.

P.Pero eso es bueno, ¿no?

R.A ver, yo creo que los cofrades también tenemos la responsabilidad de hacerle ver a los que están un poquito más alejados de las hermandades que aquí no todo es poner flores y bordados, que salir a la calle tiene un mensaje catequético, que hay que acercar más esa Pasión a la gente... Y por ahí va a ir también el Pregón. Por eso le comentaba antes eso de que le va a gustar más al cofrade que al capillita, que por cierto es un concepto muy definido para las personas ajenas a las cofradías: cuando ven que eres alguien relacionado con este mundo no te dicen 'eres cofrade' sino que 'eres capillita'. Así que pretendo acercar un poco más al cofrade, al capillita, a todos... para que se lleve algo después de escuchar el Pregón. Es, al menos, mi intención. Mire, en estos últimos meses, al profundizar en la historia de Jesús de Nazaret a través de la lectura de los Evangelios, me he dado cuenta de cosas que antes me pasaban desapercibidas. Porque uno va al día a día, vamos a misa los domingos y escuchas, pero no te sientas un ratito, coges un Evangelio y te pones a pensar, a reflexionar... Y con el Pregón, he leído, he releído y he tenido la oportunidad de profundizar en ciertos momentos de la Pasión y es súper enriquecedor. Y soy una persona de misa los domingos, estoy en grupos de catequesis... Pues he descubierto cosas que antes, podría decirse, no tenía tan claras. Y eso me ha servido para ciertos momentos del Pregón y creo que se va a transmitir de alguna manera el Domingo de Pasión.

P.Si no me equivoco, no ha sido una persona muy dada a dar pregones...

R.Algunas cosillas, la Exaltación de la Eucaristía, dí el pregón de la juventud cuando fue el 25 aniversario del grupo joven de la hermandad, he presentado algunos carteles, entre ellos, el del Consejo cuando era muy jovencito. El pregón de la JCC, el de María Auxiliadora de los Salesianos...

P.Le iba a preguntar si le ha costado escribir el Pregón, pero evidentemente es una tontería: siempre cuesta, es un trabajazo. Un trabajo bonito, pero trabajo a fin de cuentas.

R.Cuesta, cuesta bastante... En todos los sentidos. No he contado las horas pero le he dedicado muchísimas. Ha habido tardes casi de arrepentimiento por haber dicho que sí, porque no salía absolutamente nada. Tardes, lo reconozco, de mucho, mucho agobio. Pero al final sale todo. Y ahora leo cosas que no sé cómo se me han ocurrido, se lo juro. Mire, allá por octubre, mi hijo me pasó una invocación que se reza al Espíritu Santo para que te dé concentración, elocuencia, capacidad de discernimiento... Y adopté la costumbre de rezarla cada vez que me ponía a escribrir, cada tarde. Porque yo he escrito el pregón durante las tardes. Hay pregoneros que me han dicho que se han ido al trabajo sin pegar ojo porque se han llevado toda la noche escribiendo. Yo soy incapaz de ponerme por las noches, así que han sido tardes y tardes de trabajo. Y ahora, como le decía, veo cosas y digo: esto es imposible que se me ocurriera a mí... Así que será cosa del Espíritu Santo, tiene que estar detrás de todo esto. Es más, creo que si me pusiera ahora, no me saldría nada.

P.¿Y qué espera el pregonero de esta Semana Santa?

R.Lo primero, por supuesto, espero poder disfrutarla. No solo en lo climatológico, me refiero a que para el pregonero resulta una Semana Santa especial por cómo participa en ella. Tengo muchas invitaciones, muchos actos y compromisos. Y tengo mucha ilusión por por vivirla con toda plenitud desde el Domingo de Ramos hasta hasta el Domingo de Resurrección. Además, después del Pregón y después de esa lectura en profundidad de los Evangelios que le he comentado, estoy seguro que voy a contemplar los misterios de nuestras hermandades de una manera muy diferente. Creo que cuando se escuche el Pregón se entenderá mejor esto que le digo.