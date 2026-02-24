Durante el último Carnaval de San Fernando se recogió el doble de residuos que en la pasada edición

La semana comenzaba con el equipo de gobierno sacando pecho por el rotundo éxito de afluencia con el que concluía el último Carnaval de San Fernando y definiendo a la plaza del Rey como el “el mejor escenario de carnaval de la provincia”. Un evento que, de nuevo, estuvo definido por un ambiente familiar y seguro y una programación de actividades de calidad. Y entre actuaciones, fiesta y cabalgata era lógico que también se viesen incrementados los residuos generados durante el festejo.

En cualquier caso el dispositivo de limpieza permitió mantener la ciudad en las condiciones óptimas durante todos los días de celebración. Especialmente intenso fue el paso de la Cabalgata, que vino acompañado de un dispositivo especial. De hecho, se ha pasado de una recogida de residuos de unos 800 kilos, el pasado año, a más de 1500, lo que supone casi el doble.

El Ayuntamiento indica que el dispositivo ha funcionado con precisión y eficacia gracias a la experiencia acumulada y a la mejora continua de los protocolos: “Limpieza, mantenimiento, seguridad, emergencias y coordinación operativa han trabajado de forma ejemplar, demostrando que detrás de cada evento hay un engranaje sólido y profesional”.