El dragado del club náutico de La Casería está ejecutado al 80%

San Fernando/El Ayuntamiento de San Fernando aclara que los trabajos de dragado que se desarrollan desde princios del mes de abril en el Club Náutico de La Casería ya alcanzan el 80% de su ejecución. Desde el gobierno municipal se explica además que ha sido imposible cumpir el plazo de ejecución previsto, que era de cuatro meses, debido a que el fango ha presentado un estado mucho más licuado de lo previsto. Ese estado es, precisamente, el que ha complicado el traslado de los sedimentos a los terrenos de La Clica, dentro del Arsenal de La Carraca y donde se ha habilitado una amplia zona para tal fin.

Este martes el concejal de Obras e Infraestructuras, Javier Navarro, visitó el club náutico en compañía de un técnico municipal y de miembros de la junta directiva del club para comprobar el avance de los trabajos. Y el jueves está prevista una nueva visita en la que estarán presentes representantes de la empresa que desempeña estos trabajos: Poiser Management. El presupuesto de esta actuación es de 246.000 euros.

Con estas obras de dragado se pretende resolver los problemas que impiden el normal tránsito de las embarcaciones por la pérdida de calado de la dársena a causa del fango. Una pérdida de calado que hace que la navegación dependa estrictamente de los horarios de marea. Una vez concluidos los trabajos podrán reanudarse, entre otras, las actividades náuticas y de vela que la Delegación Municipal de Deportes organiza con los centros escolares isleños. Lo cierto es que los pantalanes ya lucen libres de fango y que los sedimentos ya están fuera del puerto en su mayor parte.

Por otro lado, hay que recordar que el proyecto cuenta con un informe favorable de Costas. En este documento se especifica que la actuación no daña el ecosistema y que no afectará al entorno ni a la costa. Además el informe aclara que no habrá alteraciones en el medio natural y físico al ejecutarla, ya que los espacios a ocupar se encuentran actualmente despejados.

Por su parte, el presidente del Club Náutico de La Casería, Sinforiano Flores, ha expresado el malestar de los usuarios de las instalaciones ante el retraso y el actual estado de los trabajos de dragado. El responsable de este colectivo muestra su preocupación respecto el traslado del fango. "En más de cuatro meses sólo vinieron al principio nueve camiones para llevarse fango y desde entonces no ha venido ni uno más. Es más, después de eso la maquinaria se ha limitado a acumular sedimento y aplanarlo. No entendemos este cambio de criterio, porque si no se retira el fango sigue estando ahí y termina siendo absorbido por el entorno a causa del continuo efecto de las mareas. Incluso se crearon unas piscinas para decantar el estos fangos antes de trasladarlos y ya se están comenzando a tapar. En definitiva, si no se remedia pronto, en un par de años a lo sumo, el problema será el mismo y no habrá servido para nada unas obras cuyo importe es de casi 250.000 euros. Confiamos en que nos den las oportunas explicaciones y remedien esta situación", explica Flores.

Los sedimentos ya están fuera de los pantalanes del club náutico de La Casería / Ayuntamiento San Fernando

La escollera, una solución definitiva.

El responsable del club, que en la actualidad ronda los 250 socios, asegura que la pérdida del calado es lo que impide prosperar totalmente a esta entidad. "Entendemos que no hay mucha gente dispuesta a tener un amarre en el que tenga que esperar horas para salir con su embarcación porque esta obligada a depender de la marea", señala el presidente.

A pesar de todo, el club valora el esfuerzo municipal por llevar a cabo el dragado de la dársena, ya que era una demanda histórica de la entidad, de los pescadores y de los propios vecinos de La Casería.

Pero este colectivo insiste en que las obras de dragado suponen sólo una solución temporal y que el arreglo definitivo pasa por crear una escollera que evite la entrada de nuevos fangos a los pantalanes. "Entendemos que se trata de una actuación que no depende sólo del Ayuntamiento, pero sí pedimos que desde la Administración Local se piense a largo plazo y se medie con Costas y con quien haga falta para hacer realidad la escollera, ya que el dragado es un parche. No podemos estar condenados a repetir problemas y obras cada pocos años", indica el presidente del Club Náutico de La Casería.

El fango retirado con el dragado de La Casería a la espera su traslado a los terrenos de La Clica / Antonio Zambonino