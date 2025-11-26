El domingo se abren las inscripciones para la Fan Pin 2026 de San Fernando

La organización de Fan Pin, la popular carrera extrema de la Armada, ha dado a conocer este miércoles en sus redes sociales la nueva fecha en la que se abrirán las inscripciones para su décima edición. Hay que recordar que inicialmente se inició el plazo de inscripción el pasado 2 de noviembre a las 12.00 horas, pero apenas 45 minutos después la organización tuvo que suspender el proceso debido a problemas técnicos que hacían imposible completar el proceso a través de la web habitual.

Finalmente, las inscripciones se abrirán el próximo domingo 30 de noviembre a partir de las 18.00 horas. Con la nueva fecha también llega un relevo en cuanto a la empresa encargada de las inscripciones y el cronometraje. De esta manera, Gescopnchip queda fuera de la Fan Pin después de nueve ediciones y será Cronosesca la que se encargue de estas tareas a partir de ahora. Por lo que los interesados en hacerse con un dorsal deberán acceder el domingo a la web www.crono.sesca.es

Un año más, los que quieran conseguir uno de los 750 dorsales disponibles deberán estar bien atentos frente a sus ordenadores o dispositivos móviles, ya que esta carrera causa gran expectación y la web suele colapsarse durante un rato. Sin ir más lejos, en la pasada edición las inscripciones se agotaron en poco más de hora y media.

Cartel anunciador de la apertura de inscripciones en las redes sociales de la Fan Pin. / Fan Pin

Hay que recordar que esta carrera extrema cívico-militar celebra este año su décima edición y que los corredores saldrán de meta el sábado 30 de mayo de 2026 a las 9.30 horas.

“Las inscripciones se realizarán a través de la nueva plataforma de inscripciones y cronometraje Cronosesca, con la que buscamos garantizar un proceso de inscripción claro y sencillo para todos los participantes. Lamentamos profundamente lo ocurrido en las últimas semanas y agradecemos vuestra paciencia y comprensión. Hemos trabajado intensamente para garantizar que esta vez todo funcione a la perfección. Confiamos en que el proceso de inscripción se desarrolle sin incidencias y que podáis asegurar vuestro dorsal con total tranquilidad”, señalaba la organización en sus redes.