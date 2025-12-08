Doble triunfo de Manu Sánchez en el Teatro de las Cortes de San Fernando con 'Entregamos'
Fue uno de los primeros espectáculos de la temporada del Teatro de las Cortes, en San Fernando, que consiguó agotar todas las localidades. El regreso del humorista Manu Sánchez a los escenarios con ¡Entregamos! -”un grito de vida y un canto al presente”– arrasó en las dos sesiones que tenía programadas en La Isla durante el pasado fin de semana. Manu, de nuevo, triunfó en La Isla.

