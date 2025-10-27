Detenido en la barriada de La Almadraba de San Fernando tras intentar darse a la fuga en una furgoneta con 640 kilos de hachís

Agentes de la Policía Nacional detuvieron el viernes 24 a una persona y se incautaron de un total de 640 kilogramos de hachís, tras recibirse un aviso sobre un posible alijo de drogas en la zona de La Almadraba, que se extiende entre el muelle de Gallineras y la playa de Camposoto en el término municipal de San Fernando.

Tras activarse de forma inmediata varias dotaciones de radiopatrullas de la Brigada de Seguridad Ciudadana, los agentes se desplazaron al lugar, donde observaron una furgoneta que salía de un carril de la zona de salinas. Los policías procedieron a interceptar el vehículo, cuyo conductor intentó darse a la fuga haciendo caso omiso a las reiteradas indicaciones de "¡Alto, Policía!".

Momentos más tarde, el individuo fue interceptado y detenido en las inmediaciones. En el interior de la furgoneta los agentes localizaron 16 fardos de hachís, con un peso total aproximado de 640 kilogramos.

En la persecución y dispositivo de apoyo colaboraron efectivos de la Policía Local de San Fernando, a quienes la Policía Nacional ha agradecido su eficaz cooperación.

El detenido fue trasladado a las dependencias de la Comisaría de San Fernando, donde se instruyó el correspondiente atestado policial. Posteriormente, fue puesto a disposición del Tribunal de Instancia competente, cuyo titular decretó su ingreso inmediato en prisión.