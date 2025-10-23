Cae una banda dedicada a las estafas telefónicas liderada por dos isleños y un vecino de Trebujena que se habían conocido en prisión

La operación Fénix, puesta en marcha por el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Comisaría de la Policía Nacional en San Fernando, ha permitido desarticular una banda criminal dedicada a las estafas telefónicas que estaba liderada por dos isleños y un vecino de Trebujena al que habían conocido previamente en prisión. Los tres han sido detenidos junto a otras ocho personas. Se les acusa de estafas mediantes los métodos de smishing, vishing y spoofing.

La investigación se inició a raíz de diversas denuncias interpuestas en distintas provincias españolas por víctimas que habían sufrido el robo de dinero de sus cuentas bancarias tras recibir mensajes fraudulentos en sus teléfonos móviles. De esta forma, la operación policial ha permitido esclarecer 145 denuncias procedentes de todo el territorio nacional, presentadas entre noviembre de 2024 y octubre de 2025, con un perjuicio económico total que supera los 400.000 euros.

Los tres principales investigados cuentan con antecedentes previos. De hecho, uno de los detenidos en San Fernando se vincula a estafas y operaciones policiales anteriores, algunas de ellas especialmente sonadas.

Todos ellos hacían gala de un alto tren de vida. Hacían dinero rápido gracias a estas estafas telefónicas e, igualmente, se lo gastaban muy rapido en fiestas, artículos de lujo, etc...

En el transcurso de la operación Fénix se practicó también un registro domiciliario en una vivienda de la Ronda del Estero (a la altura de El Buen Pastor) en el que participaron agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR).

Según ha informado la Policía, en dicho registro se intervinieron numerosos teléfonos móviles, tarjetas SIM, documentación falsa y material digital con información de posibles víctimas extraída de aplicaciones de mensajería encriptada. También se detectaron operaciones con criptomonedas utilizadas como medio para blanquear el dinero obtenido ilícitamente.

Así engañaban a sus víctimas

Los miembros de la organización -liderada por estos tres cabecillas de San Fernando y Trebujena- enviaban de forma masiva mensajes SMS a usuarios de telefonía móvil, cuyos datos obtenían a través de canales de mensajería cifrada. En los mensajes, se hacían pasar por entidades bancarias, empresas de paquetería, organismos oficiales o diferentes compañías, con el objetivo de generar confianza e inducir al engaño.

Los SMS contenían un enlace fraudulento que, al ser pulsado por el receptor, permitía a los estafadores acceder a su información. Posteriormente, la víctima recibía una llamada de un supuesto gestor bancario o representante de la entidad implicada, quien le solicitaba datos personales y bancarios bajo el pretexto de solucionar un problema o anular un cargo no autorizado.

De este modo, y haciendo gala de una gran habilidad para engañalar a las víctimas haciéndose pasar por empleados del banco o similar, los delincuentes lograban obtener los códigos de verificación y control de la cuenta bancaria, apoderándose de ella y realizando transferencias sin consentimiento del titular.

En algunos casos, la organización incluso suplantaba el número telefónico real de la entidad bancaria -método conocido como spoofing- para generar mayor credibilidad. Asimismo, utilizaban ocasionalmente el bizum inverso como técnica complementaria para cometer fraudes menores.

Junto a los tres cabecillas, considerados como los autores intelectuales de la estafa, la banda estaba integrada por otros ocho colaboradores que ejercían de 'mulas', es decir, que prestaban sus cuentas bancarias para recibir las transferencias fraudulentas, realizar extracciones de dinero en cajeros automáticos o usurpar identidades.

Las detenciones se reparten entre las localidades de San Fernando, Chiclana y Trebujena.

los detenidos se les imputan los delitos de pertenencia a organización criminal, estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales. Tras ser puestos a disposición de la Sala de Instrucción del Tribunal de Instancia de San Fernando, la autoridad judicial decretó el ingreso en prisión de los tres principales investigados.