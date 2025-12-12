Detenidas cinco personas en una nueva operación contra el petaqueo en San Fernando

Una operación perfectamente coordinada entre la Policía Nacional, Guardia Civil y Vigilancia Aduanera, ha permitido la detención de cuatro personas, las cuales a bordo de dos embarcaciones recreativas, trataban de surtir a narcolanchas de combustible.

Un aviso por parte del COS de Guardia Civil en la madrugada del día 27 de noviembre, alertó del movimiento de las embarcaciones recreativas en el entorno del puerto de Gallineras, activándose tanto las patrullas marítimas disponibles, en concreto del Servicio de Vigilancia Aduanera, como el equipo en tierra, dotaciones uniformadas de Policía Nacional de San Fernando.

La acción operativa coordinada de ambos cuerpos (DAVA y PN) permitió recuperar en el mar, ocultas en un caño junto al puerto de Gallineras las dos embarcaciones, las cuales transportaban la cantidad total de 160 garrafas de combustibles, lo que hacen un peso total de unos 4.000 litros de gasolina, mientras sus tripulantes se arrojaron al mar a nado para darse a la fuga.

Tras detectar que los mismos iban a nado y corriendo por la zona fangosa de los caños se alertaron los equipos de tierra de Policía Nacional, los cuales los localizaron tratando de huir en un vehículo que tenían estacionado en el propio puerto de Gallineras, por lo que fueron detenidos.

Una vez fue puesto a disposición judicial, se decretó el inmediato ingreso en prisión de los cuatro tripulantes de las embarcaciones. Una quinta detenida, que realizó labores de control y cobertura de las embarcaciones quedó en libertad tras pasar a disposición judicial.

Una segunda operación por parte de la Policía Nacional ha conllevado la incautación de otras 200 garrafas de combustible en una furgoneta, de alquiler. Indicativos policiales observaron como en la madrugada del pasado 4 de diciembre una furgoneta intentaba entrar en la ciudad de San Fernando por el puente Zuazo con claros síntomas de encontrarse cargada. Tras proceder a la interceptación de dicha furgoneta, su conductor se dio a la fuga hacia la carretera de La Carraca, dejando esta abandonada en plena autovía CA-33 a la altura de la salida 11, lo que provocó grandes retenciones de tráfico.

Gestiones posteriores, permitieron determinar la posible implicación de dos personas en dichos hechos, por lo que se ha procedido a investigarlos.

Se continúan las gestiones no descartándose más detenciones.