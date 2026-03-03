Desarticulada otra organización dedicada a las ciberestafas en San Fernando: cinco detenidos en la operación Misaru

Uno de los agentes de la Unidad de Delitos Tecnológicos, delante de la pantalla

La Policía Nacional ha detenido a cinco personas, todas ellas residentes en San Fernando, tras una compleja investigación denominada Operación Misaru, en la que se ha logrado desarticular una organización criminal dedicada a las ciberestafas a través del procedimiento conocido como Vishing y el sistema del "falso comprador".

La organización actuaba contactando con anunciantes que ofertaban vehículos u otros artículos en plataformas de compraventa, haciéndose pasar por compradores interesados. Los autores convencían a las víctimas para aceptar un supuesto pago mediante Bizum en concepto de reserva o a través de un código.

Sin embargo, lo que realmente realizaban era un Bizum inverso, haciendo creer al vendedor que estaba recibiendo dinero cuando, en realidad, estaba autorizando una solicitud de envío de fondos.

De este modo, la víctima, sin ser consciente del engaño, aceptaba la operación y transfería el dinero a los estafadores.

Asimismo, los investigados utilizaban códigos para realizar extracciones en cajeros automáticos. Bajo engaño, solicitaban a las víctimas dichos códigos, haciéndoles creer que eran necesarios para recibir el dinero, cuando en realidad estaban autorizando su retirada. Una vez consumada la estafa, cortaban toda comunicación con el legítimo vendedor.

Por otro lado, la organización también perpetraba estafas mediante la técnica del Vishing, realizando llamadas telefónicas a clientes de diferentes entidades bancarias, simulando ser empleados de las mismas. Alertaban a las víctimas sobre una supuesta operación fraudulenta inminente, generando una situación de estrés y urgencia que las inducía a realizar transferencias, compras online o envíos de dinero mediante Bizum.

Más de 56.000 euros defraudados

Según las investigaciones, los detenidos habrían conseguido estafar más de 55.000 euros a sus víctimas. En total, se han esclarecido 44 denuncias interpuestas en distintas provincias de la geografía española, con un montante total defraudado que asciende a 56.000 euros.

La operación se inició tras la recepción de numerosas denuncias que coincidían en el mismo patrón de engaño. Gracias a las investigaciones llevadas a cabo por el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Comisaría de San Fernando, los agentes lograron identificar y localizar a los presuntos responsables, quienes han sido puestos a disposición judicial. No se descarta la existencia de más afectados, por lo que la investigación continúa abierta.

Tras su puesta a disposición judicial, se decretó el ingreso en prisión del principal responsable de la organización, mientras que a otros dos integrantes se les impuso fianza. Los otros dos detenidos quedaron en libertad con cargos. Estos últimos actuarían como las conocidas "mulas bancarias", es decir, intermediarios que facilitan sus datos personales para la apertura de cuentas bancarias o la contratación de líneas de telefonía móvil, recibiendo una compensación económica por parte de la organización. Se recuerda que esta actividad también es constitutiva de delito y conlleva responsabilidad penal.

Recomendaciones a la ciudadanía

La Policía Nacional insiste en la importancia de extremar las precauciones en cualquier transacción realizada a través de Internet. En particular, se recomienda verificar cuidadosamente el tipo de operación antes de aceptar cualquier solicitud recibida por SMS o aplicación móvil.

Asimismo, se recuerda que las entidades bancarias no contactan telefónicamente con sus clientes para realizar gestiones relacionadas con supuestos movimientos fraudulentos que requieran operaciones inmediatas. Ante cualquier duda, se aconseja acudir personalmente a la oficina bancaria más cercana o contactar con la entidad a través de sus canales oficiales. La colaboración ciudadana y la denuncia inmediata de cualquier hecho sospechoso resultan fundamentales para combatir este tipo de delitos tecnológicos.