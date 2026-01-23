El polémico depósito de bombonas de butano de Camposoto se traslada tras años de quejas y denuncias por la inseguridad

El depósito de bombonas de butano existente en la Carretera de Camposoto, en San Fernando, se ha trasladado a un polígono industrial ubicado en el término municipal de Puerto Real. Con esta reubicación, se pone el punto final a un problema de inseguridad que los vecinos de esta zona residencial llevaban años denunciando.

De hecho, algunos de los residentes han mostrado su satisfacción ante la anhelada desaparición de este punto de almacenamiento y distribución que desde hace tiempo estaba en el punto de mira por el riesgo que suponía para las vivendas colindantes. Una preocupación que había sido objeto de debate en el Pleno en varias ocasiones a lo largo de los últimos años. AxSí, entre otras formaciones, ha sido una de las que con mayor insistencia ha denunciado el riesgo que existía en plena zona residencial por la acumulación de una ingente cantidad de material inflamable sin que existiera un perímetro de seguridad con las viviendas. Y es que, aunque antaño el depósito se ubicara en una zona aislada, el crecimiento urbanístico de la zona y los nuevos desarrollos llevaron las viviendas hasta escasos metros de lo que se consideraba "un auténtico polvorín".

Desde Urbanismo se confirma que el traslado del depósito, iniciado días atrás, está a punto de completarse. Eso sí, no hay ya rastro visible de lo que tanto preocupaba a los vecinos: esos cientos de bombonas de butano que se acumulaban este punto de almacenamiento y distribución para el entorno.

El traslado, en todo caso, llevaba varios años planificándose y en tramitación, según fuentes municipales.

Los suelos, colindantes a la Carretera de Camposoto, forman parte de un Área de Reforma Interior (ARI CA-01) recogida en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), donde se plantea un desarrollo residencial así como parcelas de uso dotacional y una zona verde. El ámbito de actuación se extiende hacia la parte trasera del nuevo centro de salud, donde están previstos los aparcamientos. En todo caso, ninguno de los trámites para dicho desarrollo urbanístico se ha iniciado hasta el momento.

Deposito de butano en San Fernando, en una imagen de la Policía relativa a la denuncia de un robo de bombonas / D.C.

La situación del depósito de butano de Camposoto fue objeto de una moción del grupo municipal AxSí que el Pleno aprobó por unanimidad en noviembre de 2021 y que atendía también a otras reivindicaciones vecinales relativas al barrio. Anteriormente, no obstante, la asociación de vecinos Distrito Sur había manifestado su inquietud ante la cercanía del depósito de bombonas de butano de las viviendas, cuyo traslado ya se reivindicaba en 2020: "Hay viviendas pegadas al tabique del almacén", afirman desde la asociación", se afirmaba entonces desde el colectivo vecinal.

La ubicación de dicho punto de almacenamiento y distribución -explica su portavoz, Fran Romero- incumplía el Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Técnico de Distribución y Utilización de Combustibles Gaseosos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias. En concreto, advertía, iba contra la regla número 2 del mismo, que regula los centros de almacenamiento y distribución de envases de gases licuados del petróleo.

Acceso al depósito de bombonas de butano en San Fernando, en una imagen de archivo.

Según esta regla, se decía, este tipo de equipamientos sólo podrán establecerse en zonas no residenciales. Tampoco -señalaba- se cumplen las distancias mínimas de seguridad exteriores entre la zona destinada a almacenamiento de envases y las propiedades no pertenecientes al centro, incluidas carreteras o vías públicas, pues estas oscilan entre los diez y los veinte metros según la capacidad máxima de almacenamiento de envases permitida.

Sobre la situación del depósito de butano se volvió a insistir un año después tras un incendio en la zona -en una carpintería cercana- que hizo saltar todas las alarmas en el vecindario. Y lo mismo ocurrió en 2024 tras otro incendio, en esta ocasión, localizado en un transformador cercano ubicado en la zona de La Oliva. También Podemos se hizo eco de estas denuncias vecinales.