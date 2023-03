Denuncia que su hija con necesidades educativas especiales se queda sin excursión porque no hay monitor

No es la primera vez que pasa: los alumnos con necesidades educativas especiales se quedan sin salidas extraescolares porque no hay disponibles monitores –los PTIS, Profesionales Técnicos de Integración Social o monitores de educación especial– para hacerse cargo de estos menores si la jornada se extiende más allá de lo habitual en un día de clase, que es lo normal en las excursiones. Un problema que a menudo ha cuestionado la integración en las aulas ante la falta de medios para que los niños del aula específica puedan participar y disfrutar de estas jornadas extraordinarias como el resto de sus compañeros y siempre, claro, que estas salidas sean aconsejables para ellos.

En La Isla –y también en otras localidades– ha ocurrido más de una vez. De hecho, ha habido casos especialmente sonados en los que la AMPA del centro -como pasó en el colegio San Ignacio hace unos años- llegó a cubrir los gastos para cubrir la asistencia del monitor durante esas horas extraordinarias que duraba la excursión.

Ahora ha pasado en el CEIP Camposoto con una salida extraordinaria programada para este lunes, a la que no podrán ir los niños escolarizados en el aula específica. Lo cuenta una de las madres afectadas, cuya hija –que tiene TEA– se quedará sin participar en esa excursion porque necesita en todo momento de un monitor y la jornada de la persona contratada por Educación para estas funciones –expone– termina a las 14.00 horas y no cubre estas actividades. De hecho, ha sido otros padres del centro educativo los que, al conocer lo que ocurría, han querido alzar la voz para que se supiera: "Es que no es justo que no puedan ir", sostienen.

"Si es complicado tener un hijo con necesidades educativas especiales cuando afrontas estas cosas todavía es más difícil", señala la madre afectada, que explica que ha remitido un escrito a la Delegación Territorial de Educación mostrando sus quejas.

Desde la Junta, sin embargo, se asegura que "ningún alumno se queda sin excursión salvo que por prescripción del equipo de orientación o facultativo no se aconseje dicha actividad".

En este caso concreto –afirmaron desde la Delegación Territorial– "se está en proceso para asignar un PTIS" porque la que tiene no puede participar en esa salida.

No obstante, a la madre afectada no tiene noticias que exista novedad alguna con respecto a la excursión de este lunes, a la que –puntualiza– no le consta que vaya a ir ningún alumno del aula específica. La mayoría de los padres descarta incluso la posibilidad de antemano a sabiendas de las complicaciones.