Flampa Gades crea una plataforma en defensa de los alumnos con necesidades educativas especiales

El inicio del curso 2022-2023 ha traído nuevos problemas de atención a alumnos con necesidades educativas especiales o Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) en los colegios públicos gaditanos, según denuncia la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Flampa Gades). Ante esta problemática este colectivo ha puesto en marcha una plataforma en defensa de este alumnado, a la que ya se han adherido AMPAs de la capital y de localidades de la Bahía e incluso Jerez.

Según la presidenta de Flampa Gades, Montse Quintero, la idea" nace hace solo unos meses al ver como en 14 años de estudios de muchos de nuestros alumnos no ha cambiado nada, que el sistema sigue fallando, que siguen faltando recursos, y no podíamos permitir que cuando este alumnado, después de estar luchando por no ser estudiantes de segunda, durante Infantil, Primaria y Secundaria, al llegar a Bachillerato, esos recursos (PT's, Ptis,...) se les retiren y que el alumnado que empieza en su etapa de Infantil, comience sin los recursos que necesita".

Desde Flampa Gades se "deja claro" que la Consejería de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía es la responsable "de esta falta de recursos", y no "las directivas de los centros escolares públicos quien tiene en sus manos la solución a esta problemática".

La Federación de AMPAs pide a través de esta plataforma, denominada 'Por una inclusión real', ratios acordes con las necesidades de las aulas, personal a horas completas para dedicarse a estos alumnos NEAE e iniciar los cursos con los recursos necesarios para atenderles. La plataforma ha solicitado una reunión con la delegada territorial de Desarrollo Edcativo, Isabel Paredes.

Por otra parte, la Flampa agradece la adhesión de las familias de varios municipios "así como a aquellas instituciones o sindicatos que nos apoyan, aunque queremos hacer hincapié en que esta plataforma está creada por las familias de la educación pública, para que nuestras hijas e hijos con necesidades educativas especiales sean de una vez por todas alumnado de primera".

No será la primera vez que instituciones públicas apoyen esta causa. El Ayuntamiento de Cádiz, a través de la Delegación Municipal de Enseñanza, ya ha instado en más de una ocasión a la Junta de Andalucía a que destine más recursos a la atención del alumnado NEAE en la educación pública y “abandone de una vez por todas la política de parcheado que impide que las familias que han escogido a la escuela pública tengan una educación digna y de calidad”, como exigía la edil Ana Fernández en diciembre del año pasado.

Familias de alumnado con NEAE ya reclamaron en octubre 2019 su derecho "a una educación de calidad e inclusiva" en el registro de la Delegación Territorial de Educación. Estas familias recordaban entonces que "todo el alumnado de la educación pública tiene reconocido por ley su derecho a contar con los apoyos necesarios para su escolarización en términos de equidad. Sin embargo, sus derechos se vulneran al faltar monitores de Educación Especial, profesorado de Pedagogía Terapéutica, orientadores, intérpretes de lengua de signos...".